INTIMNA ISPOVEST Lidija Vukićević prvi put o raspadu braka sa Mrkelom, zgodnim sinovima, ali i o razlogu zbog kog se više nikada nije udala

Lidija Vukićević, kako mnoge generacije kažu, žena vanvremenske lepote koja ne stari i koja je uspela ono što mnogima ne polazi za rukom, a to je da zaustave vreme.

Publika je pamti iz serije koja je obeležila njenu karijeru, a često govore da se u višedecenijskom razmaku fizički gotovo nimalo nije promenila. Lidija je glumica, žena, na prvom mestu majka, koja godinama intrigira javnost, kako svojim izgledom tako i privatnim životom koji nikada nikome nije davala na tacni.

Na njenom Instagram profilu, publika prvi put ima priliku da proviri u njen privatan život, onoliko koliko ona to dozvoli, upozna se njenim navikama, svakodnevnicom ali i domom koji često ostavlja bez daha.

Lidija Vukićević otkriva detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti, govori o svom razvodu sa fudbalerom Mitrom Mrkelom, mukotrpnoj ali uspešnoj borbi da odoli svakom nametnutom izazovu koji može da je degradira, ali i receptu za bolji i lepši život koji je sama sebi stvorila.

Umetnica je retko govorila o svojoj intimi, razvodu od sportiste, ali i hrabroj borbi jedne žene koja ponovo koja ponovo kreće od nule, a za Kurir otkriva na koji način se borila sa situacijom koja nije bila ni malo laka, kako za nju, tako i za njenu decu.

- Kada žene kažu, a u poslednje vreme to često čujem: "Moj bivši muž je divan čovek" meni je to bezvezna priča. Postavlja se pitanje, pa zašto ste se onda razveli?! Ja sam se udala iz ljubavi, dobili smo decu iz ljubavi i to je sasvim dovoljno i sasvim divno. Onog trenutka kada smo shvatili da smo ipak dva različita sveta, jer sam ja glumica a on sportista, rešili smo da se sporazumno razvedemo. Kada smo shvatili da nemamo zajedničke teme što je u odnosu smatram, jako važno, mi smo se rastali. Sasvim sporazumno i korektno. I to je cela istina, korektno. Posle kraha braka bila sam nešto pametnija, pa sam negovala tu dobru priču posle razvoda a i to samo zbog dece. Jer ja kada čujem da žene ostaju u zajednici, zbog kako kažu dece, smatram da je to samo izgovor i slabost. Da se razumemo, to je za decu samo medveđa usluga. Kada sam se razvela ostala sam bez bilo čega, jer sam došla iz inostranstva gde sam godinama bila sa njim. Imala sam hrabrosti i krenula od početka jer ako nešto želite, morate krenuti od nule. Počeci su za jake ljude, a ja za sebe mogu da kažem da jesam. Nisam se dvoumila, nisam razmišljala da li ću imati novca isto kao i do tada. Nisam dozvolila da ekonomski faktor uništi moj život, zanimali su me viši ciljevi, rekla je glumica i dodala:

- Ljudi su tada još govorili: "Ma njoj je lako, ona ima para", a to nije bilo tako. Krenula sam od nule, otvorila školu glume. Kompletno školovanje moje dece, sačekivanje, ekskurzije, putovanja i sve što ide uz to, ja sam preuzela na sebe. Roditeljski sastanci, vakcine, upoznavanje sa društvom, pravljenje palačinki, u svemu sam učestvovala i davala se. Ozbiljno sam se predala toj ulozi. Kada sam išla po Srbiji da radim predstave ili da predajem glumu, oni su svuda išli sa mnom i bili dobri. Ono što ne mogu ni dan danas da prežalim, jeste gubitak mojih roditelja koji su bili sve vreme uz mene i imali sluha za svaki njihov trenutak, pa i časove matematike, sporta. Imala sam apsolutnu podršku, ali sam smatrala da je to dobro samo ponekad i da je sve primarno do mene. Bila sam svesna da sama sebi najviše mogu pomoći i uvek sam imala problema da tražim nekom nešto. Moj otac je poreklom iz Crne Gore i valjda imam taj gen da držim do ponosa, časti. Mnogo sam se borila i nije mi bilo teško, jer sam bila srećna sa svojom decom. Bilo je tu svega, kroz milion stvari sam morala da prođem ali nikada nisam davala da se stvari otrgnu kontroli. Znala sam da ih vozim kod devojke, ali se parkiram tri ulice dalje, jer to su muška deca, da ne ispadne da su "mamini sinovi". Čuvala sam ih kao male ljude, da imaju svoju slobodu, da ne bude da mama odlučuje o svemu. Uvek sam se gnušala te rečenice, "mamini sinovi"- rekla je Lidija i dodala:

- Još jedna važna stvar, vaspitanje nije ljubav! Ako govorimo o normalnoj majci, podrazumeva se da voli svoju decu i glupo je to potencirati. Vaspitanje je nešto drugo, mora da se zna red. Ako napravim ručak on treba da se pojede, ako ne - poljubi pa ostavi. Više puta su me pitali "A zašto da poljubimo?" E, morate, tako je mene majka učila. Nikada od svoje dece nisam doživela da mi kažu: "Ma, dobro, mama, šta ti znaš". Momenat poštovanja je nešto najvažnije što znači za sutra. Danas pored sebe imam dve odrasle osobe koje su mi sjajni sagovornici, prijatelji, kada se okupimo i kada vidim koliko nam je lepo, znam da sam uspela. A nisu postali ti čuveni "mamini sinovi" jer takvi nikome nisu dobi, ni jednoj ženi. Oni imaju svoje devojke, žive sami, samostalni su ljudi i ja sam rasterećna i uživam u plodu svog rada.

Ključ njenog uspeha kada je nega i psiho-fizički izgled u pitanju kako sama kaže, ma koliko bilo teško i naporno, nikada nije zapostavila sebe i svoje potrebe, čak ni zbog dece.

Glumica otkriva zašto se više nikada nije udavala i koji je razlog neizmernog poštovanja između njenih sinova i nje kao majke.

- Nikada sebe nisam zapostavila zbog dece, Nikada psihičko zdravlje svoje dovela u pitanje, nalazila sam načina da uvek budem srećna. Kada ste vi nezadovoljna majka, ako stalno kukate, onda i deci stvarate takav pritisak. Oni nisu želeli sami da se rode, već sam ja želela i sve radim iz zadovoljstva. Nikada se slične stvari dovodile u pitanje. Napravila sam od njih zdrave momke koji meni danas ništa ne duguju. Nikada nisam htela da se udajem, a iskreno rečeno nisam ni profil za te stvari. Žena sam koja voli slobodu, ali ne u smislu da izlazim i ludujem, već da imam svoju intimnu slobodu. Želim da imam svoje vreme da pijem kafu, da ne moram da izađem u neko vreme i vratim se u određeno, više sam za kuću i porodicu. Rano sam se razvela, imala sam 38 godina ali nikada moji sinovi nikada nisu naišli na zatvorena vrata. Nikada ni jedan muškarac nije prespavao kod mene u kući, to se nikada nije desilo, pa ni dan danas. To je muškoj deci jako važno, oni su slabi na majke u tom smislu, na očeve ne. Nikada sa mnom nisu imali probloem u tom smislu, a živela sam u velikoj kući na tri sprata, mogla sam sve. Ali nisam. Oni bi to razumeli, jer su zreli i normalni, ali ja nikada nisam želela da oni to razumeju, nije to bilo potrebno. Za to sam uvek mogla da nađem neki drugi način ako želim - navodi glumica i priznaje kako je uspela da od svoje dece napravi dobre ljude:

- Mnoge koleginice su ranije mislile da sam surova, jer nisam nikada kupovala skupe igračke i nikada nisam dozvoljavala histerisanje, odmah dobiju batine. Sve je kod mene moglo, samo da me nikada ne slažu. Uvek sam bila puna ljubavi, ali sam bila stroga. Naravno samo da se zna red. Iznesu sve igračke, nije problem, ali kada završe, zna se gde i šta vraćaju. Taj red je jako važan za psihu kada znate odnos prema stvarima. Svi su mi se čudili kako ne razbacuju stvari kada odemo negde, ali ja sam to na vreme gradila. Sve potiče od porodice, ali ne u smislu roditelja. To može biti tetka, stric, baka ili deka, bilo ko, samo je važno da se neko bavi decom. Važno je da majka nikada ne odustane, da se ne razočara jer to deca ne osete i tada kreće kraj. U periodu razvoda, jako je bilo teško, naročito što sam ja iz patrijahalne porodice gde se prekid braka ne vodi kao normalna stvar, ali morala sam da se borim. Majka ne sme da posustane, padne u krevet, jer je to za decu najvažnije. Zbog toga svega, danas mogu da kažem da sam jedna srećna žena, ne zato što su završili škole, već zato što su dobri ljudi. Imaju osećaj, imaju emociju, biraju svoje društvo i tu se maksimalno posvećuju.

Autor: Z.L.