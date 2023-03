Bez dlake na jeziku!

Bivša zadrugarka i pevačica Ivana Šašić bila je gost emisije ''Pitam za druga'' na RED televiziji. Ivana je tom prilikom prokomentarisala pomirenje i ljubavni odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

- Lepo sam ja rekla da se nešto prži u apartmanu. Miljana Zolu voli i to je nesporno, vidi se promena po njoj. Kad je s njim u vezi, ona je doterana i lepa. Zoli je dobro pored nje, ima i da pojede i sve je kako treba. Ma kao kod kuće. Oni se uvek vraćaju jedno drugom... Ima tu i navike, ali njemu je pored nje dobro i to je to - rekla je Ivana Šašić o pomirenju Zole i Miljane.

Autor: M.K.