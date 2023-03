Bio je jasan!

Današnji dan u Beloj kući svakako je obeležio i neviđeni haos između Filipa Cara i Aleksandre Nikolić. Pale su žestoke uvrede, optužbe, a obezbeđenje je jedna obuzdalo razjarenog Filipa.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Carev prijatelj Bruno Uremović koji je izneo svoje viđenje situacije, ali i turbulentnih Filipovih ljubavnih odnosa u Zadruzi 6.

- Ne znam šta bi rekao! Sve veze tamo su u vazduhu. Niti su ovamo, niti tamo. Ne znam šta bi rekao onda kad se posvađaju, sve najgore kao da su 20 godina u braku. Car nije trebalo da vređa Aleks, ako ne ide, onda se prekida to i ide se dalje. Mogu se još i pomiriti, ko to zna... Tamo je ludnica bez doktora! S Majom je više prijateljska akcija, nema on nikakvih emocija prema njoj! Što se Aleks tiče, isto tako smatram da nema ljubavi! - poručio je Bruno za Pink.rs.

