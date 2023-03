'TO JE NJENA PESMA?!' Ana Nikolić ostala zatečena nakon pitanja o hitu Milice Pavlović, pa još jednom izjavom žestoko potkačila koleginicu!

Da li će ponovo zaratiti sa Milicom nakon ovoga?

Popularna pevačica Ana Nikolić nastupala je sinoć u Zagrebu. Klub je rasprodat do poslednjeg mesta pa će zbog toga pevačica i večeras nastupati tu. Od poznatih su bili Severina, Stefan Karić i Soraja koja je sve zatekla novim imidžom:

A Severina je, naime želela da se sakrije od novinara i fotografa, ali joj to nije uspelo, budući da budnom oku medija ništa ne može da promakne. Ona je bila u društvu poznatih muškaraca.

Ana je bila raspoložena i vrlo gostoprimljiva prema medijima koji su samo zbog nje putovali do komšijske države Hrvatske u kojoj godinama nije gostovala.

S obzirom na to da je nedavno u jednom intervjuu otpevala stih koleginice Milice Pavlović "ja sam luda ali baš ono luda", otkrila je i da li će i tu pesmu uvrsitit u repertoar pored numere "Provereno":

- To je njena pesma? Ja sam to čula od Jovane Jeremić. To sam se nešto zezala, na mom repertoaru će se naći sve pesme koje mi publika traži u poslednje vreme.

Iako na nastupima peva samo svoje pesme, pevačica je otkrila da li praktikuje da izvodi numere drugih kolega:

- Pored svojih, ponekad otpevam nešto od Cece, strano ili od Lukasa. Tu se priča završava - objašnjava Nikolićeva.

