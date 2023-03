Život glumice Nade Blam gotovo da bi mogao da bude radnja nekog jako popularnog filma. Od talentovane devojke, došla je do vlasnice jednog od najpoznatijih klubova u Jugoslaviji.

Glumica je pre par godina ispričala i da je bila žrtva nasilja u porodici, ali i da je svojevremeno jednom muškarcu bila ljubavnica.

- U doba kada smo moj bivši muž i ja otvorili čuvenu diskoteku, ona je bila jedna od najpoznatijih u Jugoslaviji. Tamo sam upoznala mnogo ljudi i jedan život koji mi je pre toga bio stran. U jednom trenutku bila sam begunac - imam rupu u glumačkoj biografiji kada se nisam bavila umetnošću - pričala je Nada Blam svojevremeno, pa nastavila:

- Imali smo mnogo novca, ali i mnoštvo nevolja. Bilo je i onih situacija o kojima čitate u štampi. Zaista sam se našla u nebranom grožđu, nisam ni znala da takve stvari postoje. Išla sam u muzičku školu, pa na Akademiju i odjednom sam postala vlasnica diskoteke. Mislila sam da ću umreti - dodala je glumica.

- Znate kako, ljudi mnogo lažu. Lažem verovatno i ja, ali u životu je najbitnije suočavanje sa istinom. Međutim, ako istinu kažeš drugome koji se nije suočio sa sobom, to je onda incident. Dogodila se ta neka svađa u kući sa mojim tadašnjim mužem, a završila se tako što me on udario, zbog čega sam ga odmah ostavila - prisetila se epiloga glumica, a zatim otkrila poražavajuću istinu a to je da je majka nije zaštitila, već je stala na stranu zeta - ispričala je Nada.

- Rekla mi je "E, neka te je udario".

Iako joj nije bilo lako, prelomila je. Ostavila je muža i u teškom periodu inflacije devedesetih rešila da bude samostalna majka.

Takođe, u emisiji "Magazin In" pre par godina voditeljka Sanja Marinković potegla je temu preljube u partnerskim odnosima, a tada je naša glumica otkrila da je bila ljubavnica jednom muškarcu, čiji identitet nije otkrila.

- Ako ti startuješ sa oženjenim čovekom, onda... tišina - rekla je Nada u pomenutoj emisiji, a potom je i sama priznala da je svojevremeno bila u jednoj takvoj "zabranjenoj" vezi.

- I ja sam nekada bila, u nekom trenutku, nečija ljubavnica - iskrena je bila glumica tada.

