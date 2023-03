Evo kakve utiske nosi!

Pevačica Ljupka Stević snimila je 2015. godine duet sa proslavljenim reprerom Snup Dogom i to u njegovoj kući. Pevačica je sada porogovorila o svojim utiscima sa snimanja.

Stranci su dosta profesionalniji. Poštuju vreme izvoiđača i trude se da mi olakšaju na setu, a ne da mi otežaju. Kada se kod nas rade spotovi, ja moram da stojim pola sata dok nameste rasvetu prema meni. Tamo to nisam morala, nego je postojala osoba koja je to radila umesto mene.

O reperu je imala samo reči hvale, ali ne i o njegovim menadžerima:

On je divan i toliko prirodan. Ispunjavaju ga neke normalne stvari. Ali menadžeri su loši i nadobudni. Ja ne znam zbog čega je to tako.

Kaže da je to bila čisto profesionalna saradnja i da nakon nje nisu imali kontakt.

– Nismo ostali u kontaktu. On je bio plaćen za tu pesmu, odradio svoj deo posla i i nema dalje komunikacije. On je rekao da bi na Balkanu odradio četiri nastupa sa mnom. Neću sad te ljude da pominjem, ali neki nisu bili zainteresovani. Nije mi to bilo jasno. Snup Dog ti se nudi, a ti nećeš da radiš. Mislim da su tu neke druge stvari bile po sredi.

Autor: Pink.rs