'TO JE NJENA PESMA?!' Ana Nikolić zaratila sa Milicom Pavlović zbog numere ''Provereno'', a sada je opet ŽESTOKO POTKAČILA!

Iako su svi mislili da se rat između Milice Pavlović i Ane Nikolić stišao, došlo je do novih provokacija!

Pevačica Ana Nikolić nastupala je nedavno u Zagrebu,a njen nastup okupio je mnoge poznate ličnosti, među kojima se našao i bivši zadrugar Stefan Karić, kao i Soraja Vučelić koja je sve zatekla novim imidžom.

S obzirom na to da je Nikolićeva nedavno u jednom intervjuu otpevala stih koleginice Milice Pavlović "ja sam luda, ali baš ono luda", ona je za "Premijeru" otkrila je i da li će i tu pesmu uvrsitit u repertoar pored numere "Provereno".

- To je njena pesma? Ja sam to čula od Jovane Jeremić. To sam se nešto zezala, na mom repertoaru će se naći sve pesme koje mi publika traži u poslednje vreme - rekla je Ana.

Autor: Pink.rs