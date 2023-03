ŽENIO SE TRI PUTA, A IMAO JE SAMO JEDNO DETE! Poznata glumica je Tanasijeva ćerka -EVO KAKO JE GOVORIO O SVOJOJ MEZIMICI!

Kako prenosi Informer poznati glumac Tanasije Uzunović preminuo je danas u Beogradu u 81.godini života. Iza sebe je ostavio ćerku Sofiju koja je takođe po profesiji glumica.

Zvezda serije "Moj rođak sa sela" je ćerku dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom. Sada Sofija ima 28 godina i igrala je i u Narodnom pozorištu, gde je Uzunović bio prvak drame.

- Sofija je odmalena pokazivala interesovanje za razne stvari i nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome da bi mogla da odabere glumu za životni poziv – priznaje Tanasije. – Lepo je pisala, zanimala se za književnost, težila je za autentičnim izrazima u muzici. U gimnaziji je odlazila u “Dadov”, što mi je bilo veoma drago jer sam smatrao da je bolje da vreme provodi u dramskoj sekciji nego da se interesuje za folk i rijalitije. Jedan prijatelj mi je tada rekao: “Ona će biti glumica”. Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir, a on je na to samo proročanski kazao: “Videćeš”. I ispostavilo se da je bio u pravu. Kad su je oborili na prijemnom na Fakultetu dramskih umetnosti, rekao sam joj da neke stvari mora da prelomi ukoliko želi da se bavi glumom, a ona je to želela po svaku cenu. Kasnije je upisala Akademiju umetnosti u klasi Dragane Varagić. Na prvoj godini sam joj skrenuo pažnju da u ovoj profesiji nema protekcije, da sama mora da pokaže koliko vredi i pronađe svoj put- rekao je ranije Uzunović za "Gloriju". Tanasije je kćerki govorio da se ne prilagođava, već da bude ono što jeste.

– Objasnio sam joj da je to težak, mučan i nepriznat posao koji može da se radi samo pod jednim uslovom – ako se neizmerno voli. Trenutna situacija je poražavajuća, ali ne mogu i neću da joj rušim ideale, kao ni da joj dajem lažnu nadu. Mora mnogo da radi, pogotovo sad na početku karijere, a tu je i pitanje njene selekcije, odnosno odluke da li će se prikloniti jeftinim elementima i izražajnim momentima, ili će tražiti istinu, jer gluma bez istine ne može. Gluma je emocija, temperament, mašta, inteligencija da se sve to skupi, a do umetnosti je mnogo daleko. I mora da “krade” scenski izraz, zanatske cake- rekao je on svojevremeno.

Podsetimo, rođen je u Nišu 25. septembra 1942. godine.

Glumu je studirao na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Beogradu.

Igrao je na beogradskim, novosadskim i niškim pozorišnim scenama.

Postao je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1967. godine.

Od 16. januara 2002. godine bio je u stalnom angažmanu u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Penzionisan je 25. septembra 2005. godine.

Najpoznatiji je po ulozi Rajka Maleševića iz televizijske serije Moj rođak sa sela (2008 — 2011)

