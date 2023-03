ŠOK! Marija i Verica Šerifović se sele u Dubai?! PEVAČICA IZNENADILA IZJAVOM!

Pevačica je sve dokumentovala i objavila na socijalnoj platformi.

Marija Šerifović je sa majkom Vericom otputovala na odmor u Dubai. Međutim, za razliku od prethodnih puta kada je boravila tamo, Marija je sada morala da ispuni majci želju, te su iznajmile apartman umesto da odsednu u hotelu.

Razlog za to bio je što Verica ne može da podnese da prođe dan, a da nešto ne skuva. Tako su u 3 ujutru naručivale namirnice, a folkerka nije skrivala oduševljenje što je dobila dostavu u to vreme do vrata.

- Ja ako se ne dohvatim šerpe, tiganja i šporeta meni je propao dan. Prosto sam tako rođena. Sutra doručkuješ pržena jaja i tost i sir. Moraš da se hraniš zdravo. Je l’ nije sramota da kažem da sam pravila gibanicu u Beogradu i da sam ponela? – rekla je Verica u Marijinom vlogu.

Međutim, ono što joj se najviše dopalo jeste što su u jednoj radnji stvari bile mnogo jeftinije, te je Verica odmah izrazila želju.

- Jefitnije u Dubaiju nego u Beogradu. Selimo se u Dubai - šaljivo je rekla Verica Šerifović.

Ono što se Verici nije dopalo je to što su joj zabranili na plaži da puši, te su je zamolili da se pomeri pored karte za smeće, koja je na nekoliko koraka od nje.

- Stani pored kante i puši - rekla je Marija svojoj majci.

- Majke ti? Pa kakve veze ima odavde dovde? - objasnila je Verica, kojoj nije bilo jasno zašto mora da stoji pored kante na par koraka od ležaljke.

Verici se potom nije dopala prodavnica u koju ju je ćerka odvela jer je, kako kaže, potrošila celu penziju koliko su stvari bile skupe. Kakve su njihove avanture bile u narednim danima ostaje da sačekamo i vidimo na kanalu Marije Šerifović na Jutjubu.

