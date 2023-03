SLAĐANA MILOŠEVIĆ USLIKANA NAKON IZLASKA IZ BOLNICE - Pevačica zbog teške bolesti vidno ispijena i iscrpljena

Vest da je zdravstveno stanje Slađane Milošević ugroženo, te da je pevačica završila u bolnici, kao bomba je odjeknula pre nekoliko dana i zabrinula sve njene fanove.

Naime, legendarna pevačica, kako je otkrila, pati od autoimune bolesti koja se zove Sjorgenov sindrom i koja prolazi kroz razne cikluse i trenutno je u veoma lošem stanju. Iako već više od dve decenije pati od problema štitne žlezde koji je uspela da sanira u dalekoj Kini, tu nije kraj bio bolestima koje su se okomile na muzičarku.

Veoma nestabilno zdravstveno stanje Slađane Milošević dodatno je oslabljeno boravkom u Kliničkom centru Srbije koji je, kako saznaje "Kurir", muzičarka na sopstveni zahtev napustila:

- Nalazim se ispred Urgentnog centra. Ja sam upravo uspela da izađem iz bolnice posle šest dana baš onako jednog ružnog zlostavljanja i zabrane kretanja što je moje ustavno pravo. Lekari su pravili dogovore da se ostane u bolnici da se promeni režim koji oni predlažu, ali to nisu učinili. Naterana sam da koristim jednu prostoriju. Nemam čarape ni cipele na sebi. To je sve tako napravljeno, a koji je cilj njihov ne znam. Jako bih volela da znam šta se dešava iza svega toga jer ne dozvoliti pacijentu da ode do toalata da izađe na vrata prostorije je previše oduzimanja slobode. Ne znam koji bi bio razlog, ali nije mi prvi put da se nalazim u istoj situaciji - rekla je pevačica koja je prilikom izlaska iz bolnice i uslikana, a takođe se požalila da je nedavno imala prelom ruke i da je bila nezadovoljna tretmanom.

- Taj prelom nije dobro proša, lekari nisu hteli da preprave gips, pre toga su zakazivali dolazak, pa su otkazivali. Ne znam kome je interesu da jednu javnu ličnost zlostavlja i zbog čega. Nisam ja jedina, na odeljenju ima još ljudi koji žele da izađu. Potpuno je nenormalno ljudima propisivati kada ćete ići u toalet, da li ćete ići u toalet. Vaše telo je vaše telo. Ne znam šta da kažem, već da ljudi vode računa o svojoj slobodi i da ih niko ne ograničava - rekla je Slađana vidno neraspoložena i ispijena što i nije neko čudo ako uzmemo u obzir kroz šta je prošla.

