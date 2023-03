OVU PRIČU MALO KO ZNA! GREŠKA ZBOG KOJE SU SAŠA I DEJAN MATIĆ IZGUBILI VID: Rođeni su prevremeno, a tuđa nepažnja skupo ih je koštala! (FOTO)

Šok!

Saša Matić jedan je od najboljih pevača sa ovih prostora, a u želji da igradi uspešnu karijeru nije ga sprečilo ni to što je još kao beba ostao bez vida.

Saša Matić, sinoć je u Beogradu napravio spektakl za pamćenje, a "Štark Arena" bile je popunjena do poslednjeg mesta.

Saša je jedan od najpopularnijih pevača sa ovih prostora, a svi su u glas pevali hitove iz njegove bogate karijere. Perfektan glas i predivne balade Saši su prokrčile put na domaćoj estradi, a u želji da postane velika pevačka zvezda nije ga omelo ni to što je još kao mali oslepeo.

Malo ko zna da pri rođenju, Saša i njegov brat blizanac Dejan nisu imali nikakvih problema sa vidom, međutim prerano rođenje sa sobom nosi i obavezan boravak u inkubatoru. Njih dvojica rođeni su u Bihaću, ali su ih po rođenju prebacili u Zagrebačku bolnicu, gde su boravili u inkubatorima.

Kako blizanačka trudnoća neretko ume da bude rizična i teška, tako su i njih dvojica rođeni u 6. mesecu.

Nažalost, samo nekoliko dana kasnije došlo je do izvesnih problema i obojica su ostali slepi. Iako nije poznato šta se tačno dogodilo, pretpostavlja se da je u pitanju bila greška medicinske sestre zbog koje su braća ostali bez vida.

"To je nepažnja. Sada, koga… Nisam nešto detaljisao i raspitivao se čija. Da li je lekar, da li je medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je to rođenje pre vremena. A, da je bila nepažnja, bila je", rekao je Dejan jednom prilikom.

Spekulisaslo se i o tome da postoji mogućnost da se pevačima povrati vid uz određene operacije, ali da veće šanse za to ima Saša, koji solidarušući se sa bratom nije želeo da se operiše.

Međutim, on je to demantovao.

"Ma ne, to je bezveze priča. Oni su hteli na nama da rade nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi. Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi, da vi nemate pojma! Dve najgore teme, one koje najmanje volim su: da li sam u svađi sa bratom i šta je bilo sa mojim vidom.", rekao je Saša, te dodao:

"Moji prijatelji i ljudi koju su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svetu. Da li sam se ja lečio i kod koga sam se lečio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: ‘U kom pravcu idete?’, a on je rekao: ‘Koga to zanima osim mene?".

