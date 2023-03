NEĆETE VEROVATI! Branka Sovrlić donela ŠOK odluku, a u svemu tome joj je pomogla Marta Savić - Evo o čemu je reč!

Au!

Branka Sovrlić odlučila se na nesvakidašnji potez, te je rešila da otvari muzej u stanu.

-Dok me traže ja ću snimati i pevati. Jedino se samo zamerim sa mojim mužem koji mi kaže šta ideš na nastupe po snegu, ledu, putuješ, izgubićeš glavu. Prosto, to je moj život, ja bez muzike ne mogu i živim dok pevam- rekla je pevačica, koja se potom osvrnula na muzej koji uskoro otvara.

-Za to mi je dala ideju moja prijateljica Marta Savić koja kaže da imam mnogo haljina koje kada nosim samo složim. Neke naravno poklonim, najčešće rodbini kada imaju neke svadbe da obuku...Mnoge stvari čuvam koje me vezuju za neki događaj. Imam puno prostora, stan je veliki, pogotovo dnevni boravak, imam i lutke. Možda ću ja to sve u budućnosti napraviti, pa ću vas pozvati da uslikate – zaključila je Branka za Grand.

Autor: pink.rs