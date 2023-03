On tvrdi da je Ana prema Zvezdanu negovala toksičan odnos, kao i da je u tome uživala!

U Beloj kući svakog dana je sve napetija atmosfera između bivših nevenčanih supružnika Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, a oni ne prestaju sa javnim iznošenjem prljavog veša iz svog zajedničkog života. Sad se za Pink.rs oglasio Slavnićev prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti (ime poznato redakciji) koji je oštro osudio Anino ponašanje u Zadruzi, a sve je zaintrigirao detaljima o Ćurčićevoj o kojima niko do sada nije imao pojma.

Zvezdanov prijatelj je, između ostalog, otkrio da je i Ana zajedno sa Slavnićem kockala, kao i da je negovala toksičan odnos prema njemu, a čak ju je po ponašanju u spoljnom svetu uporedio s Majom Marinković.

- Ana je ušla u ulogu naivne žrtve i odlično joj stoji, utopila se dobro u sve ono što je zamislila u svojoj glavi. Mislim da nije svesna toga da se odaje na sitnicama kojih ima sve više i koje su mnogi počeli da primećuju. Videli ste i sami sinoć kako je pokušavala da ga isprovocira na sve načine. To je Ana, ona to voli i to je sastavni deo njene ličnosti. Takva je u bila tokom cele veze sa Zvezdanom, gajila je taj neki toksičan odnos prema njemu i u tome je uživala. Ma Maja Marinković joj ravna nije bila u spoljnom svetu - rekao je za Pink.rs Zvezdanov prijatelj koji je insistirao na anonimnosti i dodao:

- Što ne kaže da je i ona isto tako imala problem sa tom kockom o čemu toliko priča? Išla je sa Zvezdanom i kockala, o tome ne sme da priča, a nije čista u celoj priči nimalo. Polako, izaći će tek sve na videlo - otkriva Slavnićev prijatelj.

Autor: M.K.