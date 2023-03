Vesna Đogani se RASPLAKALA usred emisije! Slomila se pred kamerama, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Nije mogla da obuzda emocije!

Vesna i Đole Đogani gostovali su prošle nedelje u emisiji „Zvezde Granda Specijal“, a popularni denseri nisu se nadali da će im biti pušten snimak star 30 godina, što ih je oboje raznežilo, a pevačicu i dovelo do suza.

Tokom emisije Đole se prisetio svojih početaka sa plesnom grupom „Đogani“, a kad im je voditelj pustio snimak iz ’90- tih, bračno-estradni par nije mogao da sakrije emocije.

- Devojka koja je sa mnom bila u Italiji postala je moja supruga. Slađa i ja postajemo jedan tim. Deci dok su mala treba usaditi disciplinu, zdrav način života, volju za učenjem i napretkom. U detinjstvu to počinje sa igrom i plesom, to nam je bila smernica kad smo otvorili plesnu školu. Svi koji uče decu i rade sa njima imaju odgovornost da im usade motivacione vrednosti, nešto što će ih pokrenuti da pronađu sebe i kasnije uživaju u odabiru životnog zanimanja. Znao sam da imam uticaj i da svojim radom mogu da utičem na njihovom razvoj. To je bio pravi put. Mnogi pamte to vreme sa setom i kad me sretnu kažu da im je to bio jedan od najlepših perioda u životu. To mi je najveća nagrada. Bio sam ponosan jer su ta deca prve korake naučila u mojoj plesnoj školi – ispričao je Đole u dokumentarcu koji je prikazan u emisiji, što je kod oboje izazvalo lavinu emocija.

I dok je Đole bio ponosan na uspeh koji je postigao, Vesna je priznala da joj ovi snimci uvek bude tugu.

- Meni je uvek teško da gledam te snimke, to su sve moje drugarice i kad se šetam gradom i kad ih sretnem, kažu mi ‘To nam je bio najlepši period života, ti tinejdžerski dani kad smo plesali kod vas’, a meni, ah, katastrofa – rekla je Vesna sa suzama u očima.

Autor: M. K.