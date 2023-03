'POGREŠNO SE OPREDELIO' Komšije otkrile drugu stranu Milana Stankovića: Nije više kao pre...

Povlačenje Milana Stankovića s javne scene i dalje intrigira javnost, a najviše njegove fanove koji već dugo nemaju mogućnost da odu na njegov koncert, nastup, niti da slušaju nove pesme.

Na javnim događajima ga odavno već niko ne sreće, međutim, njegove komšije iz Obrenovca, gde je odrastao, kažu da ga viđaju i da redovno obilazi svoju porodicu.

- On je divan, nemam reči. Bio je odličan. Pevao je, ali nema ga sada, ostala je uspomena - kaže jedna gospođa.

- Milan Stanković je moj komšija, živim par zgrada od njega. Ja sam bio jako mali dok je on bio tu. Svi su ga voleli, nekim matorcima je malo smetala muzika, ali u suštini to je to - rekao je Milanov komšija.

Pamtim ga kao plavušana, okej su mu pesme, mada ga u skorije vreme nisam... Svako ima svoj izbor, ne znam šta bih rekla - rekla je jedna gospođa.

- On je napravio taj put sa kej-popom, sa tim imidžom. Mnogi su ga nazivali tim pogrdnim imenima, osuđivali su ga, ali... - rekao je komšija i dodao:

- Jeste on je probio taj neki put, napravio je muziku koju tada niko nije pravio.

Komšije ne veruju da će se Milan vratiti u Obrenovac.

- Ne verujem, da sam na njegovom mestu ne bih se vraćao u Obrenovac a ne verujem ni da bi on.

- Normalno se ponaša, vole ga tu lokalana deca, slika se sa njima. Generalno, kao osoba je dobar - dodao je komšija.

Možda su neke njegove lične stvari. Baš dugo ga nismo videli. Ne verujem da su loše uspomene u pitanju već verovatno obaveze - kaže mlađa Obrenovčanka.

- Za Milana je svaka lepa reč, kada su bili Grandovci dečurlija, ja sam glasala, to je moj zemljak. Videla sam ga možda pre dve godine, živi u mom kraju. Kažu da je tu u gradu, nije zaboravio odakle je došao - istakla je jedna sugrađanka.

Bilo je sve to super, ali, ima i ali.. Mislim da se pogrešno opredelio što se tiče muzike. Slabo se pojavljuje. Njegovo ponašanje više nije kao ranije... - istakla je jedna starija sugrađanka.

- Milan mogo lepo peva, neka poštuje i veruje u Boga i treba, ali volela bih da se vrati muzici jer je izuzetan pevač i svi ga volimo. Neka ide u crkvu, neka veruje, svi mi verujemo u Boga, ali volela bih da se vrati - rekla je jedna Obrenovčanka.

Autor: pink.rs