Roditeljska uloga joj je najvažnija!

Pevačica Nataša Bekvalac sinoć je napravila spektakl na koncertu u Trebinju, a pripadnicima sedme sile otkrila je detalje iz privatnog života. Bekvalčeva je progovorila o vaspitanju ćerki, te priznala koliko joj je kao samohranom roditelju teško da sve drži pod kontrolom.

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muskarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored.

- Sve što je veliko je teško. Ja svoju ulogu smatram velikom. Svaka mama zna koliko je teško u ovom ludom vremenu biti samohrani roditelj. Dodatno je otežavajuće imati u kući tinejdžerku i malu devojčicu. Ja sam ih rodila, ja ih odgajam i naravno da u svakom momentu vidim sebe u njima. Ali vidim i njihove očeve- iskrena je Nataša Bekvalac koja priznaje da poprilično kontroliše ćerku:

- Hana mi nikada ne kaže u lice da je smaram, ali kada prisluškujem njene telefonske razgovore, kaže to drugaricama.

Lepa pevačica iza sebe ima tri braka, dok je iz dva dobila ćerke Hanu i Katju. Kako kaže svojim naslednicama ne priča o očevima.

- Iz ljubavi prema svojoj deci nikada neću pričati o njihovim očevima pogotovu zato što nemam preterano afirmativne stvari koje bih svakako rekla da imam- kaže pevačica koja je nedavno naprvila žurku za Katjin peti rođendan.

- Kada sam pročitala poruku koju je Hana napisala za Katjin rođendan, bukvalno sam se razmazala. Emotivno me je rasturila. Teške situacije nas naprave mudrijim i zrelijim, a nas tri smo baš imale teške godine. Protutnjale smo kroz jako težak period i iz tog perioda smo izašle kao pobednice. Od obe sam naučila mnogo i znam da su mi date da mi naučile životu- kazala je pevačica koja je otkrila koja je njena čarobna kombinacija za uspeh:

Nataša nije želela da otrkriva da li je Katja upoznala polubrata po ocu.

- Iz ljubavi prema svojoj deci nikada neću govoriti o tako privatnim stvarima. Verujem da ni ljude ne zanimaju takve pikantrije - rekla je kazala Nataša i dodala da sa Hanom ne mora da razgovara o prošlosti, jer su je zajedno prošle:

- Sa Hanom ne pričam o svojim bivšim brakovima jer je ona bila tu. Proživela je sa mnom sve to. Nas dve smo nerazdvojiva celina. Sve što smo prošle bilo je teško, ali smo išle na psihoterapiju. Nekada loš brak koji traje godinama može da ostavi veće posledice nego razvod koji je bio bez povišenog tona, ili se taj povišen ton nije čuo pred decom. Čula sam ga ja, ja sam to doživela. Mislim da sam učinila najbolju stvar kad sam se razvela. Uradila sam to zbog dece- priznala je ona.

- Sve što smo prošle bilo je teško, ali smo išle na psihoterapiju. Nekada loš brak koji traje godinama može da ostavi veće posledice nego razvod koji je bio bez povišenog tona, ili se taj povišen ton nije čuo pred decom. Čula sam ga ja, ja sam to doživela. Mislim da sam učinila najbolju stvar kad sam se razvela. Uradila sam to zbog dece- priznala je ona.

Nataša je novinarima priznala i nešto neverovatno, što je sve nasmejalo:

- Jednom sam otvorila Tinder. Šalili smo se kad smo u Makedoniji imali nekoliko nastupa. Videla sam da to moji dečaci iz benda rade, pa sam otvorila i ja. Tamo sam zatekla svašta, ali su me brzo izbacili. Mečovala sam se sa jako puno njih, ali su me ukinuli- kazala je ona.

Autor: M.K.