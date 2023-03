'Nabacivali su mi se menadžeri i sponzori...' Zejna otkrila šta su joj sve nudili muškarci!

Pevačica Zejna Murkić, koju je pesma "Rumba" vinula u zvezde, kaže da su joj se udvarali menadžeri, ali da nije htela preko kreveta da gradi karijeru.

Ona je u jednoj emisiji ispričala da se oduvek sama borila za mesto pod suncem, te i da zna da je veliki broj pevačica pristao na to da ih drugi guraju i sponzorišu.

- Nudili su mi se menadžeri i sponzori, hteli su da ulože u mene, ali uvek to ima neku pozadinu i cilj. Nisam htela preko kreveta da gradim karijeru, kao neke pevačice. Pevačice su prihvatale to šakom i kapom, pa se podrazumeva da, ako ste na estradi, morate da se povinujete nekome. Nisam tako htela da radim, sve sam morala sama. Odmah da se ogradim, kada bismo moja ćerka i ja bile na ivici egzistencije, možda bih i prihvatila nečiju pomoć, ali dokle god mogu da zarađujem, ta opcija otpada - tvrdi pevačica.

Zejna kaže da je ponosna na rezultat koji je ostvarila na takmičenju za pesmu koja će nas ove godine predstavljati na Evrosongu, te i da, ma koliko posla da ima, nikad ne zapostavlja ćerkicu, koja joj je centar sveta.

- Sad, kada je sve gotovo, bilo mi je bitno da imam hit, a plasman na PZE je manje važan. Publika je izabrala najbolju pesmu, ali sam sigurna da je moja u top tri jer vidim reakcije publike sada, kada je sve završeno. Ovim poslom se dugo bavim i uvek sam se trudila da ćerku ne zapostavljam zbog posla. Volela bih da imam petoro dece, ali to je lako reći. Nisam rođena u bogatoj porodici, nemam sponzore, koji me guraju, tako da je moj put bio težak od početka. Sve sam sama radila, zarađivala i mnoge kolege se čude kad pokažem koliko sam sigurna u sebe. Sve to dođe i s godinama.

Murkićka kaže da se maltene ceo život susretala s diskriminacijom, da toga ima i na estradi, pa s toga u tim krugovima nema mnogo prijatelja.

- Ljudi su me iz neznanja diskriminisali. To je stanje psihe i ja nisam za to odgovorna. Rastuži me ako shvatim da u okolini imam samo takve ljude i nemam s kim da radim. Danas se stanje promenilo u odnosu na pre, na primer, 20 godina, ali postoje podele na svim poljima, ne samo na ovu temu. Ne družim se previše s ljudima sa estrade. Imam ljude koje poznajem ceo život. Estrada je iskompleksirana, glumataju pevači previše pred kamerama, a privatno su drugačije ličnosti. Ne mogu da sedim bilo gde, gde treba da budem nešto što nisam. Pre svega, mnogo se laže kad je bakšiš u pitanju. Priča se da neki pevači uzimaju po 100.000 evrabakšiša, a ne uzme se ni pola od toga. U realnosti se pogađaju tezge zaodređeni novac. To što lete evri, kasnije se vraćaju domaćinu veselja, iako da je slika uvek drugačija. Pevači idu na fiksnu cenu, to što prođe kroz ruke je čist papir - objasnila je pevačica.

Autor: M.K.