Otkrila i detalje putovanja u Pariz!

Poznata pevačica Nataša Bekvalac sinoć je nastupala u Trebinju u ekskluzivnom kompleksu ''Grad Sunca''. U saradnji sa "Music Fest Trebinje", održala je jop jedan spektakularn koncert. Pevačica je nedavno boravila u Parizu sa ćerkom Hanom i njenim drugaricama povodom njenog 16. rođendana gde su uživale u svim čarima grada svetlosti. Nataša je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' sumirala utiske s putovanja.

- Pariz je moj omiljeni grad, grad ljubavi. Svaki put to osetim kad odem, energija je božanstvena. Uvek se radujem jednako. Nismo sreli Rijanu, ja bih se baš pohvalila da jesmo. Hana je još mala za Mikonos, putovanja od najranijeg detinjstva usađuje, deci i te uspomene i trenuci su najvrednije, a stvari dođu i prođu. Kristina, Tanja i ja znamo nekad da se zanesemo, ali postavimo zdrave granice. Razumem Hanine godine, sad joj sve priliči - rekla je Nataša pred premijernim kamerama i osvrnula se na nedavnu proslavu rođendana mlađe ćerke Katje i teške životne momente.

- Katjin rođendan sam organizovala tako da se dopadne njoj, bilo joj je bitni da joj svi drugari dođu. To i jeste bio cilj. Imali smo period od tri godine koji nije bio prijatan, ali je bio lekovit. Sve što sam o sebi govorila bilo je kroz šalu, to je kad se šališ na svoj račun i ja to volim kad vidim kod drugih ljudi to. Nemam opterećenost zbog svega što sam prošla u životu, svaki korak je bio iz ljubavi, stidila bih se da je motiv bio drugi, ali kod mene je samo ljubav motiv uvek - rekla je Bekvalčeva, a onda otkrila šta misli o koleginicama koje su zakazale Arenu za ovu godinu, te napravila paralelu sa svojim koncertom od pre tri godine.

- Ja bih na svaki koncert otišla u Areni, kod bilo koje koleginice. Neka ne gledaju moj koncert kao nešto što treba da se prevaziđe, već da rade koncert zbog motiva iz srca. Ja im svima želim puno sreće, jer znam koliko energije i ljubavi treba da se utka u sve to. Ja sam tu da im budem podrška i vetar u leđa - poručila je Nataša.

Autor: M.K.