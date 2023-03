Bez dlake na jeziku!

Popularna pevačica Milica Pavlović bila je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom se prisetila svojih prvih koraka u svetu muzike koje je napravila tokom takmičenja u ''Zvezdama Granda'', a i dan-danas ne zaboravlja ko je imao najveće kritike za nju! U pitanju je pevač Dragan Kojić Keba kom se Milica javno obratila, a onda se prisetila i veoma uspešnog koncerta u Čairu, u Nišu, pa otkrila i koliko se isplakala zbog toga što tog velikog dana uz nju nisu bili njeni pokojni baka i deka.

- Ja potičem iz jedne radničke porodice. Tada je mogao da spoji dve smene da radi s pauzim za topli obrok. Moja tetka je lekar, voli da napomene da ima svoju kancelariju. Pored toga što je radnik, vrlo je školovana. Da ne govorim o baki i deki koji su se jednom rodili i postojali. oni su u 5 ujutru ustajali da rade. Moj deda je radio u ciglani, baka je bila domaćica. Na početku sam verovatno nesvesno to posmatrala, a posle sam shvatila odakle i to kod mene potiče - počela je Milica i dodala:

- Ja ulažem i u svoje prijatelje i u svoje ljubavi. Ne samo u karijeru. Tu sam i za svoje prijatelje i za svoju porodicu, a koliko sam tek tu za svoju publiku. Zbog njih se trudim da radim svakog dana na sebi i oko sebe - rekla je pevačica, pa se prisetila sa kakvim se kritikama suočila od strane starijeg kolege.

- Danas mi je smešno, ali taj čovek je imao najužasnije komentare na moj račun, to je bio Keba. Danas mi je to sve simpatično. Opraštam, ali ne zaboravljam. Posle Čaira krenulo je viralno, neko je zaokružio lice i napisao Keba u prvom redu - kaže Milica i dodaje:

- Moram da priznam da sam se to jutro pred koncert u Čairu dobro isplakala, bilo mi je žao što nisam baš to jutro okrenula brojeve telefone te dve osobe (bake i deke). Znali smo da je Čair bio rasprodat, bilo mi je teško što nisu tu - poručuje pevačica i otkriva u kakvom je odnosu sa Aleksandrom Radović.

- Moj prijatelj Nikola Bokun i ja smo bili u tom takmičenju, on više nije u tome, sada ima produkciju. Ja sam tu gde sam. Aleksandra Radović je tada njemu poslala poruku, koji je bio u publici, sadržine se ne sećam. Tada je rekla da sam stvorena za pop muziku i da me ne podržava u tom smeru. U meni je ona tada videla pop pevača, meni se danas više pop momenata čuje nego folk. Meni je ona u tim momentima bila uzor što se tiče pevanja. Znam da sada ima lepo mišljenje o meni i svemu štos am postigla. Srela sam je jednom prilikom u frizerskom salonu, razgovarale smo malo, svaka je završila svoju frizuru i to je to - kaže Milica i osvrće se na prijateljstvo sa Sašom Matićem.

- Sale je legenda. Mi se više zovemo prijateljski. Bila sam u Tuzli na njegovom koncertu, sada u Begradu. On ni ne završi rečenicu, ja mu kažem da sam ja njegov vojnik i da idem gde treba. Ja se uvek svim kolegama odazovem jer znam da me zovu od srca. Volela bih da snimim duet sa Alenom Ademovićem, da postoji Miligram, a da komponuje Mili - otkriva Milica i dodaje:

- Protekla godina je bila rolkerkoster emocija za mene. Osetila sam ogromnu bol, pa sreću, pa opet bol. Emocije oko uspeha, pesama, gubitaka... Baš je bila turbulentna godina...

Autor: M.K.