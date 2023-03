ŠOK POTEZ! Ana Nikolić ponovo udarila na Daru Bubamaru: Na jeftine provokacije ne mogu da padam! (FOTO)

Leteće perje?!

Novi estradni rat pevačica Ane Nikolić i Dare Bubamare koji je nedavno brujao u domaćim medijima, čini se je dobio epilog.

Naime, Ana je nedavno prokomentarisala pevačicinu novu pesmu što se danima prepričavalo i izazvalo mnogobrojne reakcije.

- Nisam čula za to i nisam znala ni da je izašla "Koka roka". Meni je Laća puštao tu pesmu još odavno. Meni je to bilo nešto užas. Pitala sam ga šta mu je to. Ne mogu da shvatim da to neko može da peva. Mislila sam da to niko neće snimati, ali eto - izjavila je Ana.

Inače, Dara se na ovu temu nije oglašavala ali izvor za domaće medije tvrdio da se pevačica neprijatno iznenadila zbog izjave koleginice.

- Dara se baš neprijatno iznenadila kada je čula šta je Ana rekla za njenu novu pesmu. To je od nje najmanje očekivala, jer su dobre. Baš joj je bilo bezveze što joj je javno ispljuvala pesmu, rekla:"Ne mogu da shvatim da to neko može da peva, mislila sam da to niko neće snimiti". Ipak, nije želela da produbljuje ništa, rešila je da iskulira, a ne da se "mrači" jer je pesma stvarno napravila bum, u trendingu je i pravi lom gde god Dara peva - rekao je Darin blizak prijatelj, koji je želeo da ostane anoniman.

Nakon svega, ispostavilo se da su se pevačice otpratile sa Instagrama.Situacija se znatno promenila, jer je Ana Nikolić na svom nalogu objavila upravo Darinu pesmu i citirala deo teksta:

- Ja ne mogu da se raspravljam - napisala je Nikolićeva i dodala:

- I na jeftine provokacije padam - napisala je Ana, tagovala pevačicu i stavila srce.

Sve ovo je podelila Dara na svom storiju i iznenadila domaću javnost nakon svih spekulacija koje su se danima razvijale o njihovom odnosu.Ovaj potez pevačica pokazao je da nema "zle krvi" između njih i da su zakopale ratne sekire.

Autor: M.K.