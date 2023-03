IZVEDENA PREDSTAVA PO MOTIVIMA PESAMA ŠABANA ŠAULIĆA! Publika ostala bez daha, udovica Gordana duboko GANUTA! Lavina EMOCIJA! (FOTO)

Udovica kralja narodne muzike nije skrivala svoje emocije!

Niško Narodno pozorište u subotu 11.3. proslavilo je 136 godina postojanja premijernim izvođenjem predstave "San o zavičaju“ nastale po motivima pesama Šabana Šaulića, a specijani gost pozorišta bila je udovica kralja folka, Gordana, koju je delo vidno ganulo.

Ne skrivajući emocije, ona je prva po završetku izvođenja ustala i aplauzom pozdravila glumce, a koliko je predstava oduševila publiku svedoči podatak da su se nekoliko puta vraćali na bis.

- Ovo je pokazatelj koliko umetnost ne poznaje granice. Pesme koje je Šaban ostavio utkane su duboko u sudbine svih ljudi koji žive na ovim prostorima, i deo su i naših radovanja, patnji ali i tugovanja, svega onoga što jedan život čini. To je ova sjajna predstava i pokazala i zaista sam zahvalna autoru teksta Ivanu Velisavljeviću, reditelju Milanu Neškoviću kao i celokupnom ansamblu Narodnog pozorišta u Nišu na čelu sa direktorom Spasojem Milovanovićem koji su na ovaj način odali poštu Šabanu i dali još jednu dimenziju njegovim pesmama. Za njega, ali i za nas kao njegovu porodicu, to predstavlja veliku čast ali i ponos, i nadam se da će se ova predstava još dugo igrati, a po reakcijama publike rekla bih da će to zaista tako i biti – rekla je po završetku Gordana.

Podsetimo, Šaban Šaulić poginuo je posle teške saobraćajne nesreće u Nemačkoj.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.