Bivša učesnica Zadruge Anđela Ilić uključila se u emisiju ''Pitam za druga'' telefonskim putem i tom prilikom progovorila o velikom porodičnom problemu koji je imala, a prokomentarisala je i aktuelna dešavanja u Beloj kući.

- Imala sam problem s bratom blizancem... Nismo u kontaktu. On ima zabranu prilaska. Udario me je, ja sam prijavila, otišla u policiju i to je to... - rekla je Anđela, a onda otkrila u kakvom je odnosu sa gošćom u studiju i bivšom cimerkom Dijanom Durlević O.G.

- Dijana i ja se čujemo. U normalnim smo odnosima - poručila je Anđela, a onda otkrila da gaji simpatije prema Bilalu, kao i da bi mogla da bude s njim, pa žestoko potkačila devojke koje su sa njim bile u odnosima.

- Možda bih bila sa Bilalom. Bilal je lep i sladak, inteligentan. Igra se sa svima... Mislim da bih ja uspela da ga smirim. Ne zna se koja je gora od njh tri. Milica je katastrofa. Jeziva je, najviše se ponizila... Prvo je htela nešto s Markom, pa s Filipom.... Jedva je dočekala da ima odnos s nekim. Ona mi je najgora ubedljivo - rekla je Ilićeva, a onda iznela šokantno otkriće o Zvezdanovom nabacivanju njoj.

- Mislim da je sociopata, psihopata, da mu nije mesto pored Ane... Ide redom... Ne znam šta je s tim čovekom koji je u godinama. Smeškao mi se i dobacivao: ''Kakve ti oči imaš, šteta što nisam slobodan i što nisam malo mlađi...''. O Anđeli sve najgore mislim. Mislim da se zaljubila, smo to i može malo da je opravda. Devojka se ponizila najstrašnije, katastrofalna je. Kao da je na nekom porno sajtu, a bila je kao neka svetica. Katastrofa! Što Ana nije uzela ogledalo da se pogleda dok je bila sa Zvezdanom i trpela ga?! - rekla je bivša zadrugarka, pa otkrila šta misli o Janjušu i Caru.

- O Janjušu imam lepo mišljenje, o Filipu nemam zbog njegovih postupaka u rijalitiju. Tim devojkama što mu se vraćaju treba psihijatar. O Maji imam lepo mišljenje, a s Aleksandrom nisam nešto bila bliska... - poručila je Anđela.

