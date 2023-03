Sjajnom promocijom održanom u jednom poznatom prestoničkom restoranu Rogati su javnosti predstvaili svoje tri pesme - Srećo, Nevolja i Poželim ti sreću.

Nebrojeno poznatih ličnosti iz našeg javnog života aplauzima su pozdravili svaku od pesama, sto nije do sada bio običaj na ovakvim hepeninzima.

Tako smo medju prisutnima videli Aleksandru Radovic, Draganu Katić, Savu Miloševica, Sergeja Ćetkovica, Jelenu Gavrilovic, Nikolu Rokvića, Željka Vasića, Oliviju Jontic, Mikija Perića, Mariju Kilibarsu, Irinu Vukotić, Maju Mandzuku, Tijanu Bogićević, Gorana Gluhakovica, Mairinu Kruski, Srnu Lango, Baneta Tomaševića i mnoge druge, koji nisu štedeli reci hvale za domaćine.

S druge strane, saznali smo da je poznanstvo Aleksandra Sofronijevića i Branka Koprivice producenta Rogatih i sjajnog muzičara, uticalo na to da ove tri kompozicije, u izdanju AS Studio Ton-a, konačno dođu do publike, a da se kao gost na ovom triptihu pojavi Boris Režak, koji je i otpevao sve pesme.

"Za mene ovo izdanje predstavlja mnogo više od promocije muzičkog stvaralaštva" , izjavio je Branko Koprivica posle promocije i dodao:

"Ovaj muzički triptih nastao je kao potreba da se ovekoveči prijateljstvo triju srodnih dusa na zajedničkom putu stvaralaštva. Sama činjenica da je muzika večna uliva nadu da nas ništa ne može rastaviti, pa ni smrt' zaključio je sa setom u glasu, aludirajuci na prerani odlazak Aleksandra Banjca, koji je napisao jednu pesmu "Poželim ti sreću" i učestvovao u formiranju benda.

Komplimente na račun uspešnosti samih pesmama, ali i same organizacije dobio je i popularni Aleksandar Sofronijevic koji se u ovog puta našao u ulozi izdavača, budući da je sve snimljeno u njegovom studiju.

"Ponosan sam na kvalitet same produkcije, na saradnju sa Rogatima i Borisom. Mislim da će ove pesme ostati da se slušaju godinama, jer ovakve muzike zaista fali na našoj javnoj sceni. Svakako nastavljamo saradnju sa producentom Rogatih gospodinom Brankom Koprivicom i jedva čekamo da vam predstavimo sledeće muzičke projekte, koji su u vec u pripremi i koji su, verujte mi, fantastični."

