NOVI ESTRADNI RAT NA POMOLU?! Đani žestoko potkačio STARIJEG KOLEGU: Njegova karijera je odavno propala, OBIČNA BUDALA! (FOTO)

Au!

Na domaćoj javnoj sceni vlada netrpeljivost među pojedinim kolegama, a među njima su Mitar Mirić i Radiša Trajković Đani. Trajković je rekao za kolegu da je propao u muzičkom smislu, te ga je i nazvao "budalom".

- Mitar Mirić je propao odavno, cela njegova karijera. On je obična budala! Prvo priča sa mnom, imamo super odnos, a već u sledećem trenutku me napada što mu se ne javljam, a on prvi to radi! Čovek ima dobre pesme, to sve stoji i redovno ih pevam na tezgama - počinje Radiša Trajković Đani i nastavlja:

- Međutim, ima tih kolega koji na sve misle, samo ne na karijeru. Mitar se bavi time šta rade klinci, šta rade Buba i Džala. To komentariše umesto da gleda svoja posla! Kad smo bili u jednom hotelu, njega ne bi niko primetio da ja nisam bio tu - priča pevač.

Đani je otkrio da iako ih poštuje i ceni, privatno se ne druži ni s Cecom Ražnatović, a ni s Viki Miljković koja mu je komšinica.

- Ceca i ja se mnogo poštujemo. To je tako godinama i uvek se pozdravimo kad se negde sretnemo. Nismo sad u fazonu da smo veliki kućni prijatelji, ali se dobro ispričamo kad smo privatno na nekoj proslavi ili tezgi. Radimo isti posao, pa se stalno srećemo. Što se tiče Viki, ne družimo se previše. Inače je gotivim, njen Taške i ja smo zajedno radili neke albume - priča folker i objašnjava da je samo svojim talentom postigao sve što ima danas:

- Sam sam se, bogu hvala, izborio za svoje mesto pod suncem. Jedino mi je Kemiš pomogao kad je trebalo da izdam prvi album. On je jedini bio uz mene, sve ostalo je moralo debelo da se plati. Sam sam se probijao. Da nisam imao dobre pesme i da nisam dobar pevač, ne bi me nigde bilo! Srećan sam što nisam ničiji rob i nemam menadžera. Imam od menadžera moju ženu i još jednog druga! Najlakše je da nekog tako uzmem i da im budem rob, ali to nikad sebi ne bih dopustio. Mnogo njih mi se nudilo, ali ja dođem na tezgu, odradim posao i tražim da me isplate. Nema kod mene ovde pevam, ovde neću. Poštujem sve i pevam kod svih. Zato me toliko ljudi i zove. Nisam invalid da neko drugi ugovara poslove za mene. Imam pamet, ženu i ozbiljnu ekipu muzičara.

Autor: Pink.rs