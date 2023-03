Dobila je jasne instrukcije od lekara.

Slavica Ćukteraš ima veliki zdravstveni problem, zbog čega je izuzetno zabrinuta.

Iz tog razloga, oglasila na Instagramu da saopšti publici da će svi njeni nastupi u narednom periodu biti otkazani, a zatim objasnila da ima problem sa glasnim žicama. Jedno vreme potpuno će morati da štedi glas, pa je osim iz poslovnih razloga, sa fanovima podelila i svoje emocije.

- Kao pevaču najteže što može da se desi, to je da vam se kaže: "Ne smeš da pevaš, a ni da pričaš preko dana, govori tiho, samo ako moraš." Inhaliranje kortikosteroidima, adrenalinom, pantenolom i raznim sredstvima. Cigarete ni slučano (ovde dobijam plus 10 kilograma za mesec dana, sigurno). Iskreno, meni je ovo najteže palo kada sam večeras čula od ORL da imam zadebljanje na glasnim žicama i da moramo da radimo na oporavku istih uz veliku disciplinu. Malo je reći da sam tužna, jer mi se prvi put ovo dešava i da se nastupi otkazuju sve do potpunog oporavka - poručila Slavica.

Ona je dobila i podršku koleginice Jelene Buče iz grupe "Frajle", koja joj je napisala zašto je razume.

- Prošla sam kroz to sve i to pred prvi najveći koncert u Sava centru. To je veliki šok za pevača, ali strpljivo spasi svoj glas. Prebaci ljude na poruke, ćutanje je zlato, i šaputanje i glasni govor je isto loš za glasnice. Samo strpljivo i onda ide brzi oporavak - napisala joj je Jelena, te se Ćukterašova zahvalila srcima u storiju.

Podsetimo, Slavica je imala probleme posle koronavirusa sa sluhom, zbog čega se neko vreme lečila upravo kod ORL, a zbog jake gnojne angine je bila kratko i u bolnici. Kako je sada došlo do problema sa glasnim žicama nije objasnila, ali se čini da ju je ovo najviše dosad zabrinulo.

