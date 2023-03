Buran ljubavni život slavnog muzičara!

Od kako se u medijima pojavila vest da je muzičar Rambo Amadeus optužen za sek*ualno zlostavljanje i uznemiravanje, njegov privatan život ne prestaje da puni novinske stupce kao i portale širom regiona.

Naime, producentkinja jedne poznate emisije optužila ga je da ju je neprimereno dodirivao, a sve to, uradila je putem društvenih mreža što je naišlo na ogroman odjek u javnosti.

Pevač se danas i zvanično oglasio, a šta je rekao o ovoj temi, možete pročitati OVDE!

Ono što je malo ko znao je to, da je supruga Ramba Amadeusa Karin Pušić sa kojim se razvodio i mirio, sada u skladnom braku sa njegovim nekadašnjim kumom, koji je otac jedne bivše učesnice Zadruge.

Podsetimo, Cveti Žarković, koju svi znaju kao Super Cveta, pre skoro šest godina preminula je majka, a njen otac, beogradski zlatar Lazar Žarković, nakon nekoliko meseci započeo je zajednički život s bivšom suprugom svog kuma Ramba Amadeusa.

- Lazar i Karin žive zajedno skoro pet godina. Kada je Cvetina majka preminula, on je posle nekoliko meseci doveo Karin u njegov stan. Njih dvoje su se poznavali dugo pre nego što su ušli u vezu, i to preko njenog bivšeg muža Ramba Amadeusa. Muzičar i Lazar bili su dugogodišnji prijatelji, a kasnije i kumovi - rekao je pre nekoliko meseci Kurirov izvor i objasnio kako je Lazar uplovio u vezu sa svojom nekadašnjom kumom.

- Rambo i Karin su se razilazili i mirili. Koliko ja znam, ona njega nije varala s Lazarom, razvela se pre sadašnje veze. Njih dvoje imaju slična interesovanja, to su znali i dok je Karin bila u braku. Kada su u Srbiji, žive u njegovom stanu u centru Beograda, u blizini Slavije, a često provode vreme i u Belgiji. On je poznati beogradski zlatar i poprilično je imućan, često putuju, a zajednička strast im je vožnja motorima - objasnio je on.

Ono što je zanimljivo je to, kako je Karin, dok je bila u braku sa Pušićem govorila o Rambu koji je, ponavljamo, ovih dana u jeku skandala.

Naime, pre nekoliko godina, u medijima se pojavila priča o muzičarevom neverstvu sa medicinskom sestrom, a njegova žena tada je bila jasna, a njen komentar nasmejao je sve:

- Ono što sigurno znam je da je u svakom slučaju podnošljivije saznanje da se radilo o medicinskoj sestri, nego o načelniku klinike. Pošto bunde ne nosim, verovatno bi tri slobodna vikenda ili sedmodnevni aranžman u Berlinu poslužili kao bolje rešenje - izjavila je Karin.

Ona je tada dala i zanimljiv odgovor na pitanje kakav je Antonije Pušić tj. Rambo Amadeus.

- Kada imaš odlične ocene iz hemije i logike, oprašta ti se četvorka iz vladanja i obrnuto. Ovo je jedini način na koji umem da odgovorim na ovo pitanje - rekla je Karin za koju je Rambo izjavio da jedina može da ga trpi.

Autor: Pink.rs