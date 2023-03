Ni nespavanje joj ne pada teško!

Ana Korać bez dlake na jeziku progovorila o partneru, o pažnji koju dobija od njega, pa otkrila i kako njih dvoje funkcionišu kao roditelji. Ana je priznala da joj nespavanje ne pada teško budući da joj svaki proveden trenutak sa sinom mnogo znači i da se tako sve više upoznaju.

- Pre svega, hvala na pitanju, odlično se osećam, bas onako kako sam i zamišljala, srećno, blagosloveno i ispunjeno. Roditeljstvo u ženi budi najvrednija osećanja. Moje srce, duša, kompletno biće je posvećeno sinu, koji je centar mog sveta. A bebac je predobar, mio, sladak i malen. Upoznajemo se polako, obožavamo i slušamo, i ja njega i on mene. Što se nespavanja tiče, to su one slatke muke o kojima je i meni moja majka govorila. Sad je potpuno razumem. Hvala bogu, sin je poslušan, spava lepo i obaveze oko bebe, bilo danju ili noću, ne padaju mi teško. Čim se probudi, odmah reagujem i brzo ga uspavam. Prilagodili smo se, pa i ja spavam kad spava i beba. U međuvremenu završavam i ostale obaveze, ali beba mi je prioritet.

Da li ti neko pomaže oko sina ili sve sama postižeš?

- Samo kad je to neophodno. Ne mogu da kažem da nemam pomoć, ali sve obaveze oko sina završavam sama. Ne želim da se razdvajam od njega, već mu u svakom trenutku pružam ljubav i pažnju. Naravno, mama mi je uvek najbolji savetnik i njena pomoć zlata je vredna.

Da li si se plašila prvog kupanja, da ti sin ne isklizne iz ruku, kao što mnoge mame imaju na početku strah?

- Imala sam sreću da sam to naučila od pravih profesionalaca, pa, samim tim, nisam imala strah. Sve sam brzo naučila. Obaveze oko sina nisu teške, naprotiv, uživam i dok ga kupam, prepovijam, oblačim. Svaki minut mi je zabavan, lep, čaroban, baš kao i on.

Uključuje li se tata u obaveze prema sinu? Da li si ga naučila da menja pelene?

- Naravno! Tata je najvažnija figura. Sin je isti tata, presladak. Mi imamo naše rituale, naš mir i tempo. Uigrani smo oboje oko sina i verujte da savršeno funkcionišemo.Pohvalila si se na Instagramu da te partner obasipa poklonima.

Da li te svaki dan iznenadi nečim?

- Lepo je kada pored sebe imate muškarca koji vam pričinjava zadovoljstvo stvarima koje svakoj ženi prijaju. Poznato je da volim plišane igračke, cveće, slatkiše. To su sitnice koje nas, žene, razneže, pa sam želela da podelim s ostalim damama. Naravno da ne dobijam poklone svakoga dana. Za mene su najvažniji pokloni ljubav, poštovanje, to je ono što dobijam svakoga dana i u čemu, kao žena i majka, uživam.

Bila si u top-formi za vreme trudnoće. Da li si sada zadovoljna kako izgledaš. Treniraš li?

- Da, naravno! Polako se vraćam u formu. Ja ne mogu da ne vežbam. Doduše, i obaveze oko kuće i deteta su takve da sam aktivna od jutra do mraka.

Jeste li isplanirali prvo zajedničko putovanje s sinom i koja je destinacija u pitanju?

- Naravno! Još malo da otopli i ići ćemo u moju rodnu Ivanjicu, a potom ćemo obići i Manastir Tumane. Svakako, biće i letovanja, ali zasad ne znam destinaciju, svakako ćemo vas obavestiti.

Da li kuvaš ili imaš pomoć u kuhinji?

- Imam pomoć, ali i ja umem da skuvam ručak i jedva čekam bebac da počne da jede čvrstu hranu. E tada ima tek da kuvam. n Koji su ti planovi za dalje? Kada ti sin malo poraste, šta planiraš da radiš? - Imam mnogo planova. Otvorila sam firmu za marketing i tome ću biti maksimalno posvećena. Tu je i spa centar "My spa", koji vodim, a u planu su mi još neki ozbiljni projekti. Planova ima i sigurna sam da ću sve obaveze da uklopim i da ću ih zajedno sa sinom realizovati.

Znamo da si obučena u brendirane stvari od glave do pete. Da li ćeš i sina tako oblačiti, po poslednjoj modi?

- Oblačim ga kao što sve majke oblače svoju decu. Tako radim sad i radiću ubuduće. Ne robujem brendovima, volim kvalitetne stvari, ali ne ističem ih ja, već oni koji pišu o meni. To sve razumem. Retko kada govorim o materijalnim stvarima i možda ljudi imaju pogrešnu sliku o meni zbog toga što sam često reklamirala neke odevne kombinacije, ali to je bila poslovna saradnja. Moj sin raste u normalnoj porodici, u kojoj se cene prave vrednosti, i trudiću se to da se potencira.

Da li ćeš sinu dozvoliti da sam bira devojku, ženu ili ćeš se mešati? Kakva ćeš biti kao svekrva?

- Uh, ovo je tako daleko jer dok on poraste, mnoge stvari će da se promene. Drago mi je da ima mnogo beba i samo tako neka se nastavi. Volela bih da moj sin bude srećan, a mi, kao roditelji, nećemo mu se mešati u izbor partnera. Što se svekrve tiče, sigurno ću biti najbolja jer smatram da, ako volim svog sina, treba da volim i poštujem njegov izbor, životne saputnice ili majku njegove dece. Možda ne bude želeo da se oženi (smeh).

Autor: M.K.