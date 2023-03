POZIRA U TOALETU, A NA NJOJ SAMO PEŠKIRIĆ! Kiji Kockar popustile sve kočnice: Ja bih samo malo da se zabavim! (FOTO)

Opet provocira!

Kija Kockar nedavno se našla u žiži interesovanja javnosti kad je oplela po bivšem mužu Slobi Radanoviću, od kog se razvela pre 5 godina, a sad je iznenadila objavama na društvenim mrežama.

Kija Kockar je, naime, pozirala u toaletu, a na sebi je imala samo peškirić. Ovo je odmah pokrenulo mnoštvo komentara, pa su joj poručivali: "prava bomba", "lutka naša", "najzgodnija na estradi" itd.

Ona je na Instagramu podelila i objavu u kojoj je vidimo u odevnoj kombinaciji koja ističe njen stomak i dekolte.

- Devojka bi samo malo da se zabavi - napisala je, između ostalog, u opisu.

Kija je, podsetimo, u "Magazinu In" iznela niz detalja o bivšem suprugu.

- Ja sam bežala od muškaraca koji liče na mog oca. Bežala sam od toga pa sam naišla na ćutljivog sociopatu - rekla je Kija na početku.

- Ja nisam imala taj "daddy issues" (kompleksi oca). Sve žene u mojoj porodici su imale takvog muškarca u porodici. Kafana, švaleri, ja sam bežala od toga i onda sam shvatila da ipak treba da pogledam nekog ko liči na mog tatu. Bežala sam zaista od toga, a mislila sam da sam pronašla nešto drugačije, mislila sam da ću prekinuti to prokletstvo u porodici. Od svih sam najgore prošla - priznala je Kija tad, pa potom navela:

- Desila se jedna situacija... 2015. ili 2016. kada smo živeli suprug i ja. On je bio u Beogradu, ja u Abu Dabiju. Ja sam slučajno čačkala po laptopu, i slučajno naišla na aplikaciju za praćenje, hteo je da me špijunira. Ja sam našla da se on dopisivao sa nekom bivšom devojkom, sam sebe je zeznuo.

Autor: M.K.