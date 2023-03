Tea Tairović priznala zbog kog njenog zdravstvenog problema je došlo do ŠOK fotke navodnog HAPŠENJA u Švedskoj, pa se obratila HEJTERIMA, a evo čije ime joj nije vredno pomena!

Bez dlake na jeziku!

U večerašnjem izdanju emisije ''Amidži šou'' gost je bila i pevačica Tea Tairović. Ona se na samom početku emisije osvrnula na vest o njenom nedavnom navodnom hapšenju u Švedskoj.

- Nisu me uhapsili, nemoj da se plašiši. Imam problem s leđima i tako sam stajala i neko je to uhvatio i rekao da sam uhapšena. U tom momentu su pored mene stajali pripadnici obezbeđenja. To je bilo u bekstejdžu, nije ni bilo na aerodromu. Bar da je neka lepša slika, pa i ajde - rekla je Tea.

Navedi ime voditelja koji te žešće iznervirao?

- Hoće me nešto s napuštanjem emisija. Sledeća tema kažem kad neću da odgovorim nešto. Ima jedan, ali sam mu zaboravila ime i nije vredan da mu ime spomenem - rekla je Tea i otkrila kako se nosi sa zluradim komentarima koje dobija na mrežama.

. Mislim da se sve to vrti u krug. Red loših komentara, red dobrih. Ne možete da zamislite šta sve ljudi primete... Sad se samo bavim publikom koja mi dolazi na nastupe. Te ljude koji pišu loše komentare nikad nisam videla uživo - rekla je Tea.

Autor: M.K.