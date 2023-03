NAVRŠAVA SE 13 GODINA OD UBISTVA KSENIJE PAJČIN! Bila je najveća ljubav Zvezdana Slavnića, a onda je ON PUCAO U NJU, pa u sebe! OVO SU DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA!

16.marta 2010.godine, pevačica Ksenija Pajčin tragično je izgubila život, kada ju je tadašnji momak, Filip Kapisoda iz do dana današnjeg neznanih razloga, usmrtio pištoljem, a potom ubio i sebe.

U Nikšićkoj ulici u stanu broj 6 na Voždovcu, došlo je do tragedije kada je crnogorski maneken Filip Kapisoda sa kojim je Ksenija Pajčin bila dve godine u emotivnoj vezi, prvo ispalio nekoliko hitaca u nju, a potom ubio sebe.

Beživotna tela u lokvama krvi u stanu pronašla je Ksenijina majka Ljubica.

Kseniju Pajčin, kako kolege tako i mnogi, pamte kao veoma visprenu, bistru, prelepu devojku, punu energije i života. Često njene kolege ističu da nije bilo lojalnijeg i odanijeg prijatelja od nje.

Ksenija Pajčin završila je osnovnu školu "Filip Kljajić Fića“ na Banovom brdu, a potom i petu ekonomsku u Rakovici. Još kao devojčica pokazivala je talenat za ples. Bavila se pevanjem i igranjem.Karijeru je započela igrajući po diskotekama, a potom se našla i u estradnim vodama.

Njen život bio je propraćen budnim okom javnosti, a sve je počelo kada se pojavila 1994. godine u spotu Dragane Mirković, “Opojni su zumbuli”, gde peva prateće vokale i igra u spotu. Nekoliko godina kasnije, snima svoj prvi album koji izdaje za PGP RTS, “Dačo, volim te” koji joj otvara vrata estradne scene.

Prvi novac koji sam zaradila potrošila sam na garderobu, bila sam opterećena time. Te 1991. godine to je bilo “vau” imati dobru garderobu. Bilo je moderno da moraju sve marke da se vide na tebi. Sve mi je to smešno, prosto se ne nalazim u toj priči. Ali nekako jadna guram, moram da kažem jadna. Meni je to sve u suštini bljak - rekla je tada pevačica.

Spekulacije o njenom ljubavnom životu krenule su da budu sve češće, te je bila povezivana sa svim muškarcima u čijem se društvu našla, ali na pitanje o emotivnom statusiu, isticala je da voli Zvezdana Slavnića, sina košarkaške legende Moke Slavnića koji je bio njena najveća ljubav. Prvi put je u javnosti tada izgovorila da je doživela da joj prislone pištolj na slepoočnicu, ali nije precizirala o kome se radi.

Zvezdan, koji je ove godine kročio na velelepno imanje u Šimanovcima i postao aktuelni takmičar šeste sezone rijalitija "Zadruga", tokom svog boravka u Beloj kući govorio je o ovoj ljubavi, u okviru emisije "Pretres nedelje", te je imao samo reči hvale za pokojnu pevačicu, a detljanije pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

Filipa Kapisodu, brata rukometaša Petra Kapisode srela je na moru u Crnoj Gori 2008. godine, a upoznali su se nekoliko meseci kasnije na njegovo insistiranje. Odmah su započeli vezu koja je bila puna ljubavi, ali i ljubomore i turbulentnosti.

Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je Ksenija prijateljima.

Prema svedočenjima prijateljima međusobno su često govorili: “Želim da samo u mene gledaš”. U slučaju da bude suprotno, dolazilo bi do svađe. Nakon velikog sukoba u februaru 2009. godine, raskinuli su.

Krajem 2009. godine dolazi do pomirenja između nje i Filipa, ali u prvim mesecima 2010. godine dolazi do saobraćajne nezgode kod Lisovića na putu do njene vikendice, što su mnogi protumačili kao Filipov pokušaj da ih još tada oboje usmrti.

Dva meseca kasnije, dolazi do tragedije, kada Filip prvo puca u Kseniju i usmrćuje je, a potom sebi oduzima život.

Ksenija je sahranjena u belom kovčegu, farmerkama, tunici, kao i nakitu koji joj je bio omiljeni. Njena baka Mara tada je izjavila kako je porodica želela “sahranu za kraljicu, jer je to i bila”.

Autor: N.Ž.