Pevačica Vanja Mijatović i njen emotivni partner, arhitekta Aleksandar Mandžukić, organizovali su svadbeno veselje kom je prisustvovalo preko 300 zvanica, a u intervjuu za medije po prvi put nakon što je stala na ludi kamen, pevačica je progovorila o bračnom životu i prinovi.

Vanja je otkrila da je udaja nije promenila i istakla je da sve devojke pre nego što odluče da stupe u brak treba dobro da upozanju svog emotivnog partnera kako bi bile sigurne da imaju ista interesovanja i ciljeve.

Da li se nešto promenilo od kako si se udala, kako se osećaš?

- U mom životu, zaista se ništa nije promenilo, jer mi već živimo zajedno skoro četiri godine. Smatam da je dobro prvo živeti sa partnerom, pa tek onda ući u brak. Naravno to nije nikakva garancija za dugovečan brak, ali se partner na taj način najbolje upoznaje. Osećamo samo da smo još povezaniji.

Kakav je život u braku, jeste li se nekada posvađali?

- Život u dvoje je jako lep, kada imate pravu osobu pored sebe. Jako je važno da su vam ciljevi isti, interesovanja, kao i da se razumete i podržavate. Naravno da smo mi kao i svi parovi prošli kroz niz nesuglasica i svađa, ali i to je jedan od načina da se partner što bolje upozna. Na partnerskom odnosu treba raditi.

Da li radiš na proširenju porodice, jesi li razmišljala, da li bi volela više devojčicu ili dečaka, koliko bi dece volela da imaš?

- Mi smo negde od samog početka imali isti cilj, a to je porodica. Kada će se beba desiti to samo Bog zna. Devojčica ili dečak nije bitno, važno je da bude živo i zdravo. Svakako već imamo imena za oba pola. Moram iskrena da budem, moj osećaj kaže da bi to mogao biti dečak! Videćemo šta život donosi. U suštini bi bili srećni i zadovoljni u oba slučaja.

Ima li ljubomore u vašem partnerskom odnosu i šta je recept za dobar brak?

- Isreno sada nismo ljubomorni ni on ni ja, ali ne mogu da kažem da nismo bili na samom početku. Iskreno ja sam mnogo više bila ljubomorna. Poverenje! Ono se stiče vremenom ili se ne stekne. Mislim da to zavisi od oba partnera. Mi ne dajemo jedan drugom povoda za bilo kakve sumnje.

Važiš za pevačicu koja često peva “ pozntim facama ”, koje bi veselje izdovojila?

- Meni je čast i još veće zadovoljstvo što je tako i uvek ću se rado odazivati na njihove pozive. Ne bih izdvajala nijedno slavlje,jer svako je posebno na svoj način. Lako je raditi sa gospodom, na moju sreću, generalno najviše i radim sa takvim ljudima.

Da li možeš da izdvojiš neku anegdotu sa nastupa, da li ti se nekada dogodila neka neprijatnost?

- Konkretno ne mogu da se setim neke situacije, ali za 22 godine moje muzičke karijere svakako je bilo nekih neprijatnosti. Imala sam blam, sećam se da sam u klubu pala u sred pesme, jer nisam videla stepenik, ali sam nastavila da pevam kao da se nista nije desilo! Iskreno čak i meni je bilo smešno. Dešavalo mi se i da odem na pogrešno veselje!

Koji si najeveći bakšiš dobila do sada i na šta najviše trošiš novac?

- Poznato je manje više svima da o novcu ne volim da pričam, pa ne bih ni ovog puta. U jednom periodu sam najviše volela da kupujem i trošim novac na šminku.

Hoćete li ti i Aleksandra Mladenović da iznenadite publiku zajedničkom pesmom?

- U pripremi su tri dueta, pa možda je jedan od njih baš i sa kumom.

Šta novo možemo da očekujemo od tebe?

- Ne znam ni ja, jer meni u trenutku sine ideja i često radim po osećaju. a gde će me srce odvesti to ni sama ne znam. Uželela sam se studija i snimanja spotova iako sam skoro izbacila “Boginju” i “Kontra Smer”.

