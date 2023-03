TU SAM NULA, DIŽEM RUKE: Legendarna Seka Sablić nakon toliko decenija progovorila o muškarcima, rešila sve da PRIZNA!

Legendarna glumica, Seka Sablić, retko je govorila o svojoj privatnosti i mediji su dosta spekulisali o tome ko je otac njenog sina Stefana. A ona je nedavno progovorila o emotivnom životu i priznala veliku istinu.

Seka je javno priznala da je možda nekada bila zaljubljena, ali da nikada nije volela:

- U bukvalnoj ljubavi se nikada nisam snašla, ko zna da li sam ikada... Bila sam zaljubljena, a da l' sam nekoga volela, to bog te pita. Tu ovako dižem ruke, predajem se. Tu sam nula stvarno. Nikad se nisam u to razumela i dan danas mi je to... Razumem to (ljubav), preko scene, to sve razumem, ali ovako... Ne znam, evo odmah mucam, ne znam...- zbunila se Sablićeva u jednoj emisiji.

Glumica nikada nije govorila ni o svojim emotivnim partnerima, osim o jednom, kolegi Božidaru Stošiću s kojim je bila u vezi odmah nakon završenih studija:

- Deca su ga obožavala kao Boleta iz Bureta u vreme emitovanja emisije Hiljadu zašto. Bio je njihov heroj i istinska zvezda. Danas je sve to nestalo. Nema više danas takvih glumaca za decu. Celog života je bio posvećen glumi i svom poslu - istakla je Seka.

