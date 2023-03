'VALJA ŠTIPKATI I PIPKATI DEVOJKE?!' Oglasio se urednik čija producentkinja je optužila Ramba Amadeusa za seksualno uznemiravanje!

Rambo Amedus nedavno je optužen za seksualno uznemiravanje od strane Lejle Kašić, producentkinje emisije "Dnevnica" Radio-televizije Crne Gore, da bi zatim izjavio da je Kašićevu "neplanirano pljesnuo po d*petu", sada se u opširnom obraćanju javnosti te teme dotakao i Vladan Otašević, autor i urednik.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Zbog javnosti i gledalaca emisije koja je već godinama jedna od omiljenih u Crnoj Gori imam obavezu da pojasnim ono o čemu Antonije Pušić maliciozno piše u svom saopštenju. Kao prvo jako sam razočaran njegovom izjavom. Iskreno sam očekivao da će se izviniti, pokajati i time pokazati da je makar nešto ostalo od “svetskog mega cara”. Ovako, odlučio je da se proba “izvaditi” brigom o porodici kojoj pomaže. Licemerno! On se navodno zabrinuo da će ta porodica biti stigmatizovana, a to njemu “nije cool” i ne odgovara njegovom senzibilitetu i sl. I to kao nije znao. Ponavljam, licemerno! I neistinito.

- Gospodin Pušić je jedini akter za ovih osam godina koji je sa nama išao na pripremu emisije. Prvi put smo se sreli u prostorijama Vodovoda i kanalizacije Herceg Novi gde smo mu saopštili sve detalje pripremajući se za snimanje. Ispoštovali sve njegove zahteve i prenemaganja o kojima ne mogu da pričam jer, kao što sam mu i sutradan u telefonskom razgovoru rekao, moram da štitim i njega od njega. Kad malo razmislim on je jako srećan čovjek jer sa ove strane nema ljude koji su skloni intrigama, tračevima i sl., i koji bi zloupotrebili bilo što kroz emisiju. Ne mora da brine. Ali razumemo njegovu brigu.

- Da se vratim na istoriju naše emisije. Za sedam i po godina koliko postojimo nismo mogli pročitati i uvideti ništa osim hvalospeva emisiji koja je generisala pomoć od preko milion eura ugroženim porodicama. I onda se dogodi Rambo. I Amadeus. I veli to ne valja. Ali valja štipkati i pipkati devojke!? Za ovih nepunih osam sezona nijedna porodica kojoj smo pomagali nije se požalila na stigmu, niti da su imali bilo kakav problem nakon emisije. Naprotiv. Nijedan akter nije zažalio što je učestvovao. Gospodin Pušić je jedini.

- Ali zanimljivo, zažalio je tek nakon nekoliko dana, a na kraju snimanja je izjavio da mu je bilo jako zabavno i da je uživao i zahvalio se što je bio deo ove priče. Njegovu taktiku da sa svoga postupka pažnju prebaci na navodnu brigu o porodici je srušila upravo gospođa kojoj se pomagalo rekavši mu da je Dnevnica nešto najbolje što se ikad pojavilo na televiziji u Crnoj Gori. Slično misle na hiljade drugih ljudi.

- Pa istraživanje javnog mnjenja urađeno pre par godina je pokazalo da je prema oceni građana Dnevnica na trećem mestu najznačajnijih subjekata za doprinos opštem dobru u Crnoj Gori. Ispred nje je samo Crveni krst i sami građani. Mi smo imali ideju kako da napravimo kvalitetnu, gledanu i korisnu emisiju. I napravili smo. Sličnih formata u regionu i svetu ima puno, ali ovaj je jedinstven. I tvrdim da je najbolji. Na najsuptilniji način tretira sve ranjive kategorije društva koje u njoj učestvuju.

- A siromaštvo nije sramota, već prolazno stanje. Siromaštvo je ono što čovjek nosi u duši, a ne u novčaniku. To što Antonije misli da je priča o porodici koja teško živi stigma, govori o dubljem sociološkom problemu i percepciji pojedinih ljudi da je biti siromašan sramota. Nije! Sramota je ne pomoći. A mi ne pomažemo samo kroz emisiju već i na druge načine, ali o tome ćemo drugom prilikom. Skoro svakodnevno, na svim medijima u Crnoj Gori i regionu imamo priče o porodicama ili pojedincima koji teško žive, emisije i ljude koji pomažu istima i niko ih ne naziva lažnim moralistima kao što je gospodin Pušić ocenio našu koleginicu i emisiju.

- Na bilbordima su slike dece kojima se pomaže sms porukama, na internetu takođe, svakodnevno vidimo video zapise, fotografije i komentare o brojnim porodicama kojima je pomoć potrebna. I nikome ne smeta. Fakat je da onaj ko pomaže želi da zna kome je ta pomoć upućena. A mi kao produkcija imamo obavezu da transparentno prikažemo gde je završio svaki cent doniran u emisiji. Tako je bilo i biće, jer drugačije ne želimo. I još jedno pitanje. Da li će ikada iko saznati za nečiji problem, za teške uslove života, ponekad na ivici fizičke egzistencije, ukoliko nema medija da to prikažu?

- Kad će se iko setiti da nekome pomogne, koliko puta će isti ovi koji izražavaju „zabrinutost“ proći pored nekoga ko nema čak ni obrok i samo nastaviti ne osvrćući se. A nakon toga držati lekcije o moralu na mrežama. Da li znate da je porodica kojoj se pomagalo u Herceg Novom godinama na ivici? Skoro je potpuno socijalno isključena. Samo humani pojedinci ponekad obrate pažnju na njih. Da li znate da im je ugrožen život? I da li znate da i oni i mnogi drugi insistiraju da o tome javno progovore? Verujem da rijetko ko to zna. I vjerovatno ne bi ni saznao, da nije ove emisije i novinara koji žele da se bave tim problemima. I još nešto. Odlazak kod porodice nije samo priča o njima već i priča o poznanastvu i mogućem prijateljstvu neke javne ličnosti sa onim ljudima koji najčešće žive na gradskim i društvenim marginama, zaboravljeni i u problemu.

- Koliko je bitno da se pomogne toj porodici isto je važno da im se taj jedan dan života uveseli poznanstvom sa nekim koga vole, poštuju, ali znaju samo sa TV-a ili web-a. To je takođe nezanemarljiv deo ove priče. Možda nekome to nije bitno, ali ima ljudi kojima to jako znači. A sve one koji iz ko zna kojih razloga loše govore o emisiji pozivam da je prvo pogledaju. I ova epizoda sa Antonijem Pušićem je lepa, emotivna, zabavna, poučna… Nema razloga da se ne emituje. To što je Antonije u jednom delu svoje ličnosti pokazao da je Rambo, ne znači da ne treba da vidimo i onaj deo gde je Amadeus. I ono što je najbitnije. Svima koji su zlonamerni emisija će mnogo toga objasniti - napisao je Vladan Otašević na svom Fejsbuku.

