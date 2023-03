STIGLE RODE U DOM MARKA JANKETIĆA! Glumac po drugi put postao tata (FOTO)

I kada je prvi put postao otac, vest je krio od javnosti.

Glumac Marko Janketić postao je otac drugi put.

U oktobru prošle godine javnost je tek saznala da je 18 meseci ranije sa suprugom dobio prvo dete, devojčicu, a sada je ona dobila i sestru Lenku.

Lepom vešću pohvalila se najpre ponosna baka, glumica i Markova majka, Svjetlana Knežević.

- Maločas se rodila Lenka, Marijina i Markova, moje peto unuče - poručila je ona na Fejsbuku, gde je dobila brojne čestitke.

Svjetlana, inače, često na društvenim mrežama objavljuje fotografije, pokazujući fanovima kako provodi vreme sa unučićima.

Mladi Janketić prošle godine prvi put je i govorio za medije o svojoj supruzi i porodici koju je s njom osnovao, te je ispričao kako funkcionišu.

- Mama je divna žena, ne bavi se javnim poslom. Razumeli smo se i sporazumeli iz prve, što je, pored velike ljubavi i međusobne privlačnosti, presudno uticalo da izgradimo kvalitetan odnos - istakao je tada i dodao:

- Ima jedan divan stih iz pesme "Na Bogojavljensku noć" Đorđa Balaševića koji kaže: "Bila je moja ljubavnica, saborac i najbolji drug". To su tri najvažnije kategorije koje su presudne za vezu. Da imate strast, da budete saborci i bijete iste bitke, a ne svako svoju, i da jedno drugome budete najbolji drug. Jer ima nešto što se ne govori nikome osim najboljem drugu, odnosno partneru. Sve to me je privuklo, nas dvoje imamo iste ideje o tome kako život treba da izgleda, iste ciljeve i vizije.

Autor: Pink.rs