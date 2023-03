'NAJTEŽE MI JE ŠTO MORAM DA ĆUTIM' DEVOJKA FILIPA PETRUŠEVA OTKRILA KROZ ŠTA SVE PROLAZI: Briga me je što mi je inboks pun pretnji

Prethodno odigrani večiti košarkaški derbi uzburkao je sportsku javnost u Srbiji, a najviše "prašine" podigao je detalj nakon samog završetka utakmice kada je Matijas Lesor, centar Partizana nasrnuo na člana rivalskog tima, Filipa Petruševa. Danas je Crvena zvezda saopštila da je i zvanično podnela krivičnu prijavu, a ubrzo se oglasila i devojka momka koji je bio na širem spisku Svetislava Pešića za reprezentativne obaveze.

Ona je na društvenoj mreži Instagram otkrila kroz šta sve prolaze trenutno ona i njen izabranik, kao i da su na udaru pojedinih navijača suprotnog tabora.

– Najteža stvar koja mi se dešava trenutno je to što moram da ćutim i trpim svu nepravdu koje sam postala deo jer sam u vezi sa sportistom. Iskreno me briga što je inboks pun pretnji. Ono što želim jeste da bar moji prijatelji znaju jeste to da je Filip morao da ode u policiju po službenoj dužnosti, da apsolutno nikoga prvi nije provocirao i da se ja njemu divim kako prolazi kroz ovo sve. Za momka od 22 godine koji mrava nije zgazio je ovo previše. Žao mi je što se „udara“ na osobu koja je za našu reprezentaciju igrala dok su drugi bili na odmoru itd… Žao mi je što je glas ološa i šljama u našoj zemlji mnogo glasniji od normalnih ljudi – napisala je Filipova devojka.

Autor: