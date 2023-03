'MOJ DEČKO JE UPLAŠEN, SVI SMO U GRČU' Džipsi otkriva kroz šta prolazi kao pripadnik LGBT populacije, a evo kako je izabrao zvučno umetničko ime

Jovan Živadinović, poznatiji kao Džipsi, privukao je pažnju na izboru za nacionalnog predstavnika na Evroviziji. Ljudi ne prestaju da komentarišu njegov vokal, ekscentrični stil, ali i njegovo seksualno opredeljenje, što nije prošlo nezapaženo.

On je sada progovorio o pohvalama na račun otvorenog pevanja o "zabranjenim ljubavima".

- To je vrsta aktivizma kojim ja želim da se bavim. Ja sam imao svoje momente sa "gej lobijem" i mogu slobodno da kažem da mi se ne sviđa. Zato što mi se ne sviđa da se potencira samo da bi se potenciralo. Ja želim da ljudi vide koliko smo mi svi i različiti i isti u isto vreme. Moj producent Aki kaže: "Ti ćeš, Jovane, da pomiriš narod" i ja se svaki put nasmejem, ali to donekle i jeste moj cilj. Moje pesme nemaju zamenice ne da bi tu muziku isključivo slušali gej ljudi, nego da bi se videlo koliko je ono o čemu pevam univerzalna stvar - rekao je on.

Mladi pevač se dotakao toga i da se često njegova muzika komentariše u kontekstu pripadnosti LGBT i romskoj manjini.

Ljudi koji slušaju moju muziku, a i mene takođe, nas ne interesuje da li sam ja Ciganin odnosno Rom. I ako njih ne interesuje, ja nemam šta tu da kažem, zašto bih ja onda trošio svoje vreme i pričao o takvim stvarima. Mislio sam da svuda postoje dobri ljudi, i na levoj i na desnoj strani. Neću da kažem da sam neutralan jer nisam uopšte, samo vidim da ekstremi u bilo kom pogledu ne rešavaju problem, a ja želim da rešim problem. Znam da ljude koji slušaju moju muziku boli ona stvar da li sam ja crn ili beo jer će oni tu muziku slušati svakako. Ljudi misle da sam izabrao ime Džipsii zato što je to trn u oku i nešto hrabro. Ne, samo mi zvuči kao brend. U detinjstvu bilo mi je nerealno da ja volim što sam Ciganin, a da ta reč vuče nešto loše. Pitao sam mamu zašto je to toliko loša reč, a ona nije imala pojma da mi objasni. Onda kada sam naučio engleski, pomislio sam da reč Džipsi prelepo zvuči. Pamtljivo je i zvučno je. Napisano je sa Dž jer mi G nije izgledalo lepo - otkriva Džipsi.

Jovan je takođe nedavno podržao mladiće koji su pripadnici LGBT populacije, a koji su nedavno napadnuti u Beogradu.

- Da, ali tako što ja uradim nešto i onda neko sledeći doprinese svojim udelom. Imam momka koji je uplašen, imam drugare koji se trude da izgledaju muževno kako ne bi dobili batine i sve je poremećeno i nemam čemu da se radujem jer smo svi u nekom grču. Ja sam taj koji se nikad ne plaši, a sada je atmosfera takva da sam i ja uplašen. Nisam ih podržao zbog nekih političkih stvari ili PR poena, nego više da im poručim: "Hej, ljudi, znam da gledate i hoću da vam dam podršku i snagu da znate da nije prošlo neispraćeno". Želeo sam da im kažem da je skroz okej što su uplašeni i da sam ja uplašen, i ako im je malo lakše zbog toga, ja ću biti zadovoljan. Mislim da sve što se kaže ima uticaj i da treba da se govori - zaključuje Džipsi za nedeljnik "Vreme".

Autor: pink.rs