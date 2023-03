'SANJAO SAM DA ODLAZIM...' Rešena misterija, sada je jasno otkud Zvezda Granda na PUTU SMRTI! Išao da snimi pesmu čije su reči NASLUTILE TRAGEDIJU

Početak prethodne nedelje obeležila je tragična vest o pogibiji Nemanje Vukovića, bivšeg učesnika takmičenja "Zvezde Granda".

Smrt mladog pevača potresla je ceo region, a sada su isplivali novi jezivi detalji poslednjeg dana njegovog života. Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora, on se kobne večeri na deonici auto-puta na kojoj je nastradao našao jer se s jednim prijateljem i kolegom u poslednji čas dogovorio da snimi obradu pesme Emira Đulovića "Živi, moje milo".

- Svi su se pitali zbog čega je Nemanja bio na auto-putu na kom je poginuo. To mu nije bilo u planu, niti je bilo kome o tome pričao. Zato je za sve nas to bila prava misterija. Ipak, i te njegove poslednje sate obeležila je tužna muzika. On je to veče s jednim kolegom trebalo da u 19 sati snimi obradu pesme Emira Đulovića "Živi, moje milo", pa je krenuo tamo. O svemu su se dogovorili u poslednji čas, iznenada, zato niko ništa nije ni znao - priča naš sagovornik i dodaje:

- Taj prijatelj ga je zvao, ali kako se on nije javljao, on je odlučio da otpeva svoj deo dok se Nemanja ne pojavi. Ono što je jezivo jesu dve stvari. Prvo, nesreća se dogodila baš u trenucima dok je on pevao taj kaver, a drugo su stihovi pesme, koji lede krv u žilama i skoro u potpunosti opisuju zlu sudbinu koja je zadesila Nemanju.

"Opet sam sanjao da odlazim, gde se s nebom sastaju, dvoje se zauvek rastaju. Ako bez mene ti svane dan i broj ruža bude neparan, živi, moje milo, ko da me nije bilo, biću na sigurnom", glase stihovi te pesme, koju je Nemanja trebalo da otpeva u duetu s kolegom. On je i dalje neutešan zbog tragedije, a nakon svega što se desilo, odlučio je da tu pesmu posveti Nemanji. Video sam da je napisao posvetu uz obradu, koja kida dušu: "Brate moj, dogovorili smo se u 19 sati da uradimo kaver na ovu pesmu. Ali, eto, 10 minuta ranije, Bog je odlučio da je doživim i da je tebi posvetim" - završava izvor.

Podsetimo, Nemanja je sahranjen u rodnoj Foči, u prisustvu porodice i prijatelja. On je izgubio život prošlog ponedeljka na auto-putu Šid-Beograd, kod Dobanovačke petlje, kada je na njega naleteo autobus, a za sve je bila misterija zbog čega je pevač išao za Dobanovce. Sada je i to otkriveno.

