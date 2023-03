'NISAM IZLAZILA NA ULICU, DONOSILI SU MI HLEB' O kućnom snimku Suzane Mančić brujao je ceo region, a sad otkrila kako se nosila sa OSUDOM!

Prisetila se kako je proživljavala svoje najteže dane.

Suzana Mančić 2005. godine proživela je veliki stres koji je obeležio njen život ostavio trag u karijeri. Tada je u javosti isplivao njen intimni snimak, a ona se sada u jednoj emisiji prisetila kako je proživljavala svoje najteže dane.

- Taj period mog života ja želim da zaboravim, ali ne mogu da zaboravim. To je nešto najstrašnije što mi se desilo. To je jedna mala smrt. Posle toga, sve je bilo hvatanje vazduha i povratak u normalu. Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi donosila hleb, deca nisu išla u školu. Svi su mislili, evo, napraviće karijeru. To mi je zarilo nož u leđa. Većinu kamera koje sam imala u kući, bacila sam - rekla je Suzana Mančić u jednoj emisiji, i dala savet devojkama.

- Uvek su devojke na meti. Zato, vodite računa i nikada nemojte dozvoliti da se vaši intimni trenuci zabeleže. Nikada ne znate ko će se dočepati toga i iskoristiti to protiv vas - navela je Mančićeva.

