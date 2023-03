NIKOLINA PIŠEK ŽESTOKO UZVRATILA UDARAC SVEKRU! Voditeljka odbrusila Miši Grofu: Bolje da stavi kamere ispred škole svoje unuke nego na grobu!

Rat se nastavlja!

Nikolina Pišek nedavno se vratila na male ekrane, te priznala da su je teški momenti kroz koje smo dodatno ojačali.

- Ovakve stvari mi pomažu da se unormalim. Bila je stvarno teška godina i trudim se vratiti u normalu i naprosto to moram činiti zbog porodice, okoline, deteta, najmlađe kćerke koja definitivno zavisi od mene i gleda u mene i reflektuje moje emocije. Tako da, ako sam ja loše i ona je loše - otkrila je Nikolina Pišek za hrvatski RTL Direkt.

Do sukoba između voditeljke i njenog svekra došlo je zbog podele imovine, a kako je Miša Grof nedavno izjavio za domaće medije, na Vidojev grob je navodno postavio i kamere.

- Bilo bi mu bolje, da ih postavi ipak ispred škole svoje unuke, pa možda da bude dobar deda, da je povremeno vidi. Makar pred školom, ako nikako drugačije - poručila je voditeljka i prokomentarisala da li bi bilo bolje da se ponašala kao "dobra udovica".

- Verovatno da, iako sumnjam da bi to bilo dovoljno dobro u mom slučaju, mislim da su se ovde baš tendenciozne struje formirale da se mene diskredituje od strane dotičnog. Da sam bila u crnom možda bi se dogodilo nešto slično tome, ali mislim da je taj progon udovica, tihi progon, prisutan jako dugo u našem društvu, ne samo u našem - na celom Balkanu. To ima nekakve istorijske korene u svim društvima. U hinduizmu se još spaljuju iako je 1829. to postalo ilegalno, ali taj običaj se još uvek praktikuje. Na neki način se i ovde spaljuju na Balkanu. Preteška je to reč. Jednu emisiju sam posvetila baš tome, tako da sam razgovarala s profesorkom Mirjanom Bobić koja je bila autorka jedne od ocenjene najboljom knjigom iz tematike sociologije o udovicama i jednoj društvenoj nepravdi. Stigmatizacija postoji - smatra Nikolina Pišek.

