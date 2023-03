HTELA DA PREOTME OŽENJENOG MUŠKARCA?! Alka Vuica ŠOKIRALA javnost priznanjem, pa priznala šta sebi NIKADA NEĆE oprostiti!

Šok!

Alka Vuica (61) priznala je da joj zbog jednog muškarca sa kojim je davno bila u emotivnoj vezi, a koji je danas u braku, i sada srce zaigra.

Možda je to bila moja karma, da nemam srećnu ljubav kako bih mogla da napišem sve ove pesme, možda je bog tako odlučio za mene, možda sam ja kriva, možda sam previše htela, tražila...Nemam pojma - rekla je pevačica i istakla šta bi uradila drugačije da može da se vrati unazad.

- Danas s ovom distancom neke stvari bi sigurno uradila drugačije. Recimo, odmah bi se udala za svoju prvu ljubav iz školskih dana. Dan-danas kad ga vidim zatitram. On o tome pojma nema. Oženjen je i ima skoro već i unuke, dobri smo prijatelji - priznala je Anica u jednoj emisiji

Pevačica je istakla da u ljubavi i nije nešto odvažna.

Uopšte nisam hrabra u odnosima s frajerima, s njima sam uvek sramežljiva. Kad su frajeri u pitanju onda sam staromodna. Zagovarateljica istine, ali ne pod svaku cenu. Nikada prevaru ne treba priznati, pogotovo ako nije bitna - rekla je ona.

Smatram da istina nije dobra ako će nekoga da povredi. Zašto ćeš priznavati prevaru, da nekoga povrediš? Ja ne bih priznala niti bih htela da meni neko prizna - rekla je Alka i našalila se da ne postoji žena koja je dovoljno dobra za njenog sina.

- Verujem da nas bog tako voli onako kako majke vole svoju decu. To kako žena stvara život i kako se on rađa u njoj to je nešto posebno. Ne postoji dovoljno dobra žena za moga sina - zaključila je pevačica.

