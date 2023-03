KOMEMORACIJA TANASIJU UZUNOVIĆU: Ćerka Sofija i udovica Biljana u crnini, blede i iznemogle do tuge i bola, a ove reči kolege legendarnog glumca LOME SRCE! (FOTO)

Komemoracija povodom smrti prvaka Drame Narodnog pozorišta Tanasija Uzunovića održana je danas u 11 časova na Velikoj sceni nacionalnog teatra, dok će se sahrana održati isto danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Poslednji pozdrav velikom glumcu upravo odaju kolege na komemoraciji u nacionalnom teatru. Skup je otvorio upravnik Svetislav Bule Goncić. On se prvo poklonio liku Tanasija Uzunovića i pozvao na minut ćutanja.

- Poštovana porodico. želim da vam izrazim najiskrenije saučešće. Danas se sa ovog mesta oprašatamo od Tanasija Uzunovića, velikog glumca koji je ibeležio film, pozorište i prvaka srame koji je igrao do kraja života. Na televiziji je zauvek obeležio vrme. To vreme sa njim nikada nije bilo obično, a to znaju svi koji su inali priliku da rade sa njim. Studirao je u klasi Ljiljane Krstić, a 1967. Postaje član pozorišta. Ulogom Zarije Vučića u "Velikoj drami" ulazi na velika vrata Narodnog pozorišta. Darovao je ovoj sceni svoj produhovljeni, otmeni duhovni izraz - rekao je Goncić.

Kasnije je podsetio na njegovo stvaralaštvo i priznanja koje je osvojio za svoj talenat.

-Otišao je jedan od poslednjih velikih glumaca generacije onih koji su nas stvorili i ostavili dragocena blaga. I sada sa svih strana naših pozorišnih scena gleda nas neko od njih. Gleda nas Tasa, neki dobri duh, pravedni, podsećajući nas da moramo čuvati blago. Dragi Taso hvala ti za sve i neka ti je večna slava - zavšio je Goncić.

Na matičnoj sceni poslednju ulogu, lik Zarije Vučića, jednog od glavnih junaka kultne "Velike drame" Siniše Kovačevića, odigrao je 19. januara ove godine. Publika je mogla da vidi inserte iz njegovih uloga, a neki nisu mogli da sakriju suze.Tanasije Uzunović je rođen u Nišu 25. septembra 1942. godine. Unuk je Nikole Uzunovića, nosioca Legije časti i predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije između dva rata. Više od tri decenije bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, da bi potom prešao u Narodno pozorište u Beogradu.

Završio je i slikarsku školu. Kad god bi u mladosti naslikao nešto, imao je osećaj da "krade" od glume i izneverava sebe, jer je smatrao glumu svojom prioritetnom ljubavlju. Shvatio je, ipak, da je stvaralački izvor isti.

Tri puta se ženio, a iza sebe je ostavio ćerku Sofiju, koja je takođe glumica, kao i suprugu Biljanu, koje su se među prvima pojavile na komemoraciji, a tugu i bol nisu mogle da sakriju.

"- Moja ćerka je živa i zdrava i srećan sam što je imam, iako bih voleo da ona ima još braće i sestara. Moj životni moto bio je da dete razvedenih roditelja i ono koje živi u skladnoj porodici drugačije odrastaju, zbog čega i nisam želeo da srljam. Kada sam bio siguran u ljubav i odnos koji imam sa svojom lepšom polovinom, ostvario sam se u ulozi oca. Možda sam pogrešio, ali tako je Bog hteo", ovako je govorio glumac.

Tanasije Uzunović preminuo je 10. marta u 81. godini. Na matičnoj sceni poslednju ulogu, lik Zarije Vučića, jednog od glavnih junaka kultne „Velike drame“ Siniše Kovačevića, odigrao je 19. januara ove godine.

Poslednju premijernu ulogu ostvario je u drami Siniše Kovačevića „Godine vrana“, premijerno izvedene u martu prošle godine, u kojoj je, u alternaciji sa Dragoslavom Ilićem, tumačio lik Kralja Petra. Dobitnik je više značajnih priznanja, među kojima se posebno izdvajaju Oktobarska nagrada Grada Beograda i Sterijina nagrada, kao i Pečat Narodnog pozorišta koji je dobio pre godinu i po dana povodom posebnog doprinosa životu i radu Narodnog pozorišta u Beogradu.

