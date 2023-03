Jedna stvar joj je ipak bila bitnija!

Gošće Sanje Marinković u novom izdanju emisije "Magazin in" bile su glumice koje će Pinkova publika svakog radnog dana pratiti od ponedeljka - Milica Milša, Danica Ristovski, Srna Lango, Danijela Vranješ, Marina Ćosić, Jovana Radovanović i Teodora Tomasević, koje su otvoreno govorile o svojim ličnim, privatnim iskustvima, ali i upoznale gledaoce sa likovima koje tumače u "Zakopanim tajnama".

Milica Milša otkrila je da je tokom života bilo momenata kada u džepu nije imala prebijene pare, te da je nije bilo sramota što je dolazila u situaciju da nema novca za račune.

- Meni je potpuno normalno da u životu nekad nemate para za infostan. To je sve život. Nekad imate, nekad nemate. I kad sam imala i kad nisam imala ni 200 dinara u džepu imala sam moju porodicu. Uvek smo se držali i uvek nam je bilo lepo. Isto je, to nema veze sa novcem i imanjem - priznala je Milica u ''Magazinu In''.

Autor: M.K.