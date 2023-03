'POLICIJA ME JE PROVERAVALA, MISLILI SU DA SAM SRPSKI AGENT': Branislav Lečić proveo dva dana u stanici u Poljskoj, evo zbog čega su HAPSILI SRPSKOG GLUMCA

Glumac Branislav Lečić prepričao je do detalja incident koji se odigrao u Poljskoj.

Glumac je doživeo neprijatno iskustvo, a otežavajuća okolnost je bila to što nije bio u Srbiji.

- Bio sam sa kolegama na gostovanju u Poljskoj, Varšavi. Američke dolare i nemačke marke menjali smo za zlote na ulici, tada je takvo vreme bilo. U samom centru upoznali smo čoveka koji je predložio da nam pomogne da zamenimo novac. Vrlo brzo se pojavila ekipa i zajedno smo ušli u haustor, gde smo zamenili novac. Ja sam mu dao novac, a on mi je dao zamotan papir koji je ličio na novčanicu. Odmah smo shvatili da je u pitanju prevara. Vratili smo se u hotel, a ja celu noć nisam oka sklopio. Nisam mogao da se smirim- rekao je poznati glumac i dodao:

- U pet ujutru sam otišao na "mesto zločina". Čekao sam ga i dočekao. Prebio sam i njega i sve ostale koji su bili s njim. Zgrabio sam ga za kožnu jaknu i počeo da dozivam policiju. Udario sam ga tako da je pao kao list. Tada sam se prvi put uplašio jer sam mislio da sam preterao. Tražio sam mu da vrati pare. Stigla je policija i odvela nas u stanicu. Tamo sam proveo dva dana. Policija me je proveravala, mislili su da sam neki srpski agent. Vratio sam se u Beograd vidno potrešen, a slučaj se nije rešio. Obavestili su me da je čovek oslobođen zbog nedostatka dokaza. U tom trenutku sam se osećao potišteno, pokradeno i to je ostavilo veliki uticaj na mene- objasnio je Lečić.

Autor: N.2.