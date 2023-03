Nakon što se suprug Lune Đogani, bivše pobednice "Zadruge", nije pojavio na njenom rođendanu, pratioci ovog rijaliti para čija je ljubav od početka pod lupom javnosti, počeli su da insinuiraju razvod.

Lunin suprug je šturo rekao da je bio bolestan, a onda da je čuvao ćerkicu svi su pomislili da je njihov brak u krizi, a oni su, kako to obično biva, se oglasili na svom jutjub kanalu ali sedam dana kasnije. Tako su nakon svadbe, koju su isto tako unovčili, odlučili i da kažu da se ne razvode nakon što su podgrejali maštu fanovima, pa ih je bilo više u pregledima njihove objave.

Njihovi bliski prijatelji imaju oprečna mišljenja o ovom njihovom stavu i rijaliti životu van rijalitija.

Njih dvoje već godinama žive rijaliti i mnogo toga rade zarad pregleda na jutjub kanalu, kao što su i od svog venčanja napravili biznis potez. Tako da je i ovo samo podgrevanje mišljenja ljudi da nešto nije u redu kako bi ljudi sutra potrčali da odgledaju njihov klip u kojem će sve biti “puj pike ne važi”. To će im doneti preglede i još malo novca jer od toga i žive. Njihovi najbliži znaju da među njima nema problema - kaže izvor Blica i dodaje:

Mislim da nisu ovo isplanirali unapred već da su nakon što se pojavila vest da ga nema na rođendanu u hodu smislili. Ne sviđa mi se što su i posle rijalitija nastavili da žive kao da su unutra. Ponašaju se i rade stvari koje im donose klikove i ne razmišljaju o stvarnom životu. Pored njih život prolazi dok ga oni glume.

Sa druge strane komšinica koja je fan Lune i njenog izabranika kaže da je čula da oni imaju problema u braku, ali da nisu pred razvodom.

- Viđam ih kod zgrade ali odvojeno, možda to i namerno rade jer znaju da su im paparaci za vratom. Međutim, kako god da je sada, čula sam da imaju bračnih problema. Ćerkica ih je dosta zbližila ali više nemaju novca kao nekad, pa naravno da tu kreću problemi. On je uložio dosta u neki svoj biznis, tako sam čula koji nije prošao sjajno i sada opet ima neku ideju da ulaže pare, ali Luna ne dozvoljava da se taj štek dira. Ona je prilično odgovorna jer zna da im je potrebno mnogo toga za dete. Kada su bili u jeku popularnosti nakon rijalitija, imali su i dosta ponuda za reklame na društvenim mrežama ali kako to obično biva, ta instant slava brzo splasne.

Od ljudi bliskih paru saznajemo i da njih dvoje već duže vreme ne mogu da pronađu sebe u nekoj profesiji.

Luna je posvećena majka, ali ne može da se pronađe u karijeri i to je čini nervoznom. Pokušala je da bude blogerka, pa pevačica, pa rijaliti zvezda. On je sličan po tom pitanju jer voli brz novac, ali danas nema toga na duže staze. Kada bi im neko ponudio dobar honorar, mislim da bi ušli u rijaliti ponovo. Čuo sam da imaju problema i da se uglavnom raspravljaju oko novca, načina zarade i ko koliko doprinosi. Čuo sam da su ćutali o razvodu dok se pisalo, danima. Znao sam i da će se oglasiti na njihovom kanalu jer oni više nisu učesnici rijalitija, oni ga sada žive samo preko svog naloga.

Autor: pink.rs