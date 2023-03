Otkrila i zbog čega nije imala nimalo samopouzdanja u ranoj mladosti!

Serija proslavljenog scenariste Žarka Jokanovića „Zakopane tajne“ počinje sa emitovanjem na televiziji Pink sutra, 20. marta u 21 čas, kada će se gledaoci upoznati sa neverovatnom pričom koja ih je već zaintrigirala. Misterija u samom nazivu serije, visokobudžetni set, scenario koji potpisuje autor najgledanijih serija Žarko Jokanović i fenomenalna glumačka podela – dovoljan su razlog da gledaoci širom regiona željno iščekuju 20. mart i početak emitovanja serije „Zakopane tajne“ na televiziji Pink.

Glavna glumica serije ''Zakopane tajne'', koja tumači lik Lale Doder, Milica Milša bila je gošća emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila o seriji koju s nestrpljenjem iščekuje ceo region, ali i o velikoj ljubavi sa Žarkom.

- Znamo neke tajne, a neke zna samo Žarko. Neke tajne će nam on otkriti, ja priznajem da znam neke. Sutra će publika u premijernoj duploj tajni saznati neke tajne, saznaće jednu tajnu za Lalu Doder, koju ja igram. Otkopavanjem jedne kreće otkopavanje drugih, videćemo koja tajna je najbolje zakopana. Nisu sve tajne ljubavne, ima i smeha i plača i svega... Žarkove serije su vrlo edukativne, zna kako da to plasira. Nikad ne mogu da dosade, životne su, nemaju žanr. Žarko pravi serije koje nemaju žanr, imaju samo život. Imate ljude koje ćete prepoznati, neke situacije... Ovo vam je ono da kroz ključaonicu gledate svet i sebe - rekla je Milica i progovorila o pesmi koja je snimljena za potrebe serije.

- Pesma je hit na prvo slušanje. Savršena je pesma, zaljubili smo se u nju. Leksington je otpevao, Marko Kon je komponovao - kaže Milša i otkriva kako se provodi s glumačkom ekipom na snimanjima.

- Jako je prijatno na snimanjima, vredni, radni i dobri ljudi. Zaista sam dobra ekipa koja vraća veru u život. Radi se, ne stajemo, vredni smo, neki ustaju u pet, neki u šest. Žarko voli da radi noću, svi rade i nekako je opušteno i lepo i svi daju svoj maksimum. Ovo su poslovi koji se rade ako se voli. Nama je radno vreme 12 sati, ali sam ispunjena, zadovoljna i srećna. jer radimo nešto što nam se sviđa i u dobrom smo okruženju. Ja volim da govorim tekst pisca, mislim da je on sve dobro smislio i napisao. Poštujem pisca, uglavnom govorim sve što je napisano, nije mi teško da naučim tekst, ali ga brzo i zaboravim - rekla je Milica i progovorila o velikoj ljubavi sa Žarkom i njihovom neobičnom venčanju.

- Recept za ljubav ne postoji kao za kolače, ali prilagodite ga sebi, za svakog postoji lepša i bolja polovina koja ga čeka. Taj neko je oko nas i čeka. Treba naći tog nekog Žarka. Nisam shvatila naprvu da je to to. On je bio uporan i pokazao mi je da je to ono pravo. Nisam se ja plašila, ali je činjenica da sam ja rekla našoj kumi, ali se ispostavila i njegovoj rođaki da mu prenese da ne dolazi u obzir i onda sam posle 10 dana pristala da se udam za njega. Ako je nekome stalo do nekogamtreba da se bori za tu osobu, ako to nije to onda sr nrćr ni desiti. Meni je Žarko jako prijao, a kad sam shvatila da ga volim, pristala sam da se udam za njega. Prvo sam ga zavolela, pa sam se zaljubila u njega. Mi smo hteli da se venčamo, ali bilo je bombardovanje, 15. maja smo hteli jer je između naših rođendana. Poslebombardovanja smo napravili prvu noćnu svadbu u Beogradu, ja sam tip koji ne može da ustaje rano, već tamo od 8 uveče... - otkriva glumica i priznaje da u ranoj mladosti nije imala nimalo samopouzdanja zbog svog izgleda.

- Sve sam bila samo nisam bila lepo dete. Nosila sam mider i protezu... Bilo mi je čudno kad je neko hteo da bude pored mene, u mojoj blizini. Nije bilo samopouzdanja. Smatram da spoljna lepota nije presudna u životu, treba biti sobom zadovoljan i da ta lepota treba da ide iznutra. Spoljna lepota je samo šlag na torti, a ako nemate onu untutrašnju, nema ni toga - otkriva Milica.

Autor: M.K.