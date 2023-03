PINK.RS PAPARACO! Devojka Saše Kovačevića se ipak pojavila na njegovom koncertu! Ukočena došla da ga IZNENADI - OVA LJUBAV JE JAČA OD SVIH PREPREKA!

Ovo je još jedan dokaz da ljubav ne poznaje granice!

Pop zvezda Saša Kovačević večeras ima koncert u jednom prestoničkom tržnom centru, a kako je za ''Premijeru - Vikend specijal'' istakao, njegova izabranica Zorana Tasovac nije bila sa njim, jer se jutros ukočila.

Međutim, Zorana je uprkos problemu sa vratom rešila da ustane iz kreveta, sredi se i dođe na Sašin nastup. Kovačevića je ovo i te kako iznenadilo, budući da se ona u tržnom centru pojavila pred sam početak koncerta.

Saša nije skidao osmeh s lica zbog iznenađenja koje mu je Zorana priredila, a oštrom oku našeg paparaca koji se nalazi na licu mesta njihov romantični susret nije mogao da promakne!

- Jako mi je žao što mi se žena jutros ukočila. Imala je jutros problem s vratom, pa je ostala kod kuće. Daleko bilo, nismo raskinuli. Sve je to isto, bitno je da postoji neka zajednicai emocija i da papir ništa ne menja. Ja se već šest godina osećam kao da se vozim na tom ludom kamenu. Nikad ne znaš šta nosi dan, a šta noć, ali ja mislim da sam svog saputnika našao. Ne mogu reći da sam to znao od prvog dana, ali od nekog trećeg, četvrtog meseca. Kad postaneš bolji čovek pored nekoga, onda je to definitivno to. Ovo mi je prva veza da nema nekih nesuglasica. To su neke sitnice. Ona bira fotografiju koja je najbolja za mreže i nema problem sa tim. Ja mislim da ne bih ni mesec dana izdržao s nekim ko se bavi šoubiznisom - poručio je pevač u ''Premijera - Vikend specijalu'' neposredno pred susret sa Zoranom koja ga je i te kako iznenadila.

Autor: M.K.