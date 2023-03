Evo da li će ostati prijatelji!

Tokom emisije ''Pitam za druga'' telefonski se uključio bivši zadrugar i reper Fran Pujas, koji se na samom početku dotakao svoje muzičke karijere i novih projekata, a onda se osvrnuo na aktuelna dešavanja u Beloj kući, te prokomentarisao ponašanje Anđele Đuričić i njen odnos sa Zvezdanom Slavnićem u rijalitiju Zadruga 6.

- Snimali smo dva dela spota, sutra je snimanje poslednje lokacije, izaći će za 15 dana. Biće neka dril pesma. Drilčina - rekao je Pujas na početku, a onda se osvrnuo na Anđelu, sa kojom se družio tokom prethodne sezone rijalitija.

- Bez komentara sam za Anđelu, svako u životu radi šta hoće. Šta mene briga! Ja mislim da se ona očito folirala cele prošle godine. Ona je bila fina cura, ispada da se folirala. Imali smo isključivo prijateljski odnos. Neće to uticati to na naš odnos, ali da mi je palo mišljenje o njoj, to jeste. Nisam primetio da li se folirala u odosu sa mnom. Ja joj se neću javljati, ako bude imala nekih zamerki na ono što sam rekao, ja ću joj odgovoriti. Ona je i s Matejom imala pucanja, a ova situacija je jako tenzična. Prošle sezone smo videli da ona to ima u sebi. Sada je sve samo puno gore - rekao je Pujas, a onda se osvrnuo na svoje probleme sa zakonom.

- To su bili problemi iz 2019. godine, iz perioda od pre mog uslaska u Zadrugu. I dalje je sve neizvesno, videćemo dalje sve. Ne bih odavao šta bi moglo da se desi, to je nešto privatno - rekao je Fran, a onda se još jednom kratko osvrnuo na Anđelinu romansu sa Zvezdanom u Beloj kući.

- U svakoj sezoni imamo te rastave braka, ali ovo je sve specifična priča. Anđela me mnogo razočarala ove sezone svojim postupcima. Ni Zvezdanovi nisu bajni i to je to - otkrio je Pujas.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.