'I DALJE SAM OPREZAN' Danijel Alibabić će zauvek vući traume otkako mu je čovek na nastupu ODGRIZAO UVO: Sada više ne mogu da mi priđu na nastupu

Crnogorski pevač i tekstopisac Danijel Alibabić nakon duže pauze se u velikom stilu vratio na muzičku scenu, a tim povodom progovorio je o svojim poslovnim planovima, a priznao je i koliko mu je roditeljstvo promenilo život.

Šta je bio glavni pokretač da se vratiš na scenu u velikom stilu?

- Upravo album „Dvije strane“ koji sam spremao nekoliko godina. Posle duge autorske pauze odlučio sam da se pojavim s albumom, da publici dam 10 novih pesama, nekog novog Danijela i u muzičkom i u vizuelnom smislu.

Da li ti je rođenje sina Mihaila promenilo život?

- Apsolutno, iz korena. Pretpostavljam da će svaki roditelj da me shvati. To je neka nova dimenzija koja može da ti se desi. Celi svet se menja i sve je smešno u odnosu na to koliko to malo biće uzme fokus i svu tvoju pažnju, sve je usmereno ka njemu.

Da li supruzi Oliveri pomažeš u odgajanju sina?

- Apsolutno. Smatram da je trebalo da se ti tabui odavno sruše i da je potrebno da roditelji budu ravnopravni u odgajanju svog deteta. Meni nije problem da bebi zamenim pelene.

Čime te je supruga Olivera kupila? U kom momentu si znao da je baš ona ta s kojom ćeš provesti ostatak života?

- Mi se znamo preko 10 godina i prošli smo sve moguće životne faze. Ono što je sigurno jeste da sam ja našao ljubav svog života i da će ovo biti večno.

Da li si uspeo da prevaziđeš nemilu situaciju kada ti je na nastupu jedan momak odgrizao deo uveta?

- Mislim da je to stvar koja se nikad nikom nije desila, a da se bavi poslom kojim se ja bavim. Od toga sam se oporavljao dugo. Sada sam u tom smislu i dalje oprezan i ljudi više nemaju tu mogućnost da mi priđu na nastupu, iako ja mnogo volim da imam konekciju s publikom.

Koliko je nezahvalna tvoja funkcija predsednika udruženja estradnih umetnika s obzirom na to da su te jednoglasno izglasale i znatno starije kolege?

- To je meni bila zaista velika nagrada i vetar u leđa što me i starije kolege poštuju i što u meni vide lidera i nekoga ko crnogorskim muzičarima može da pruži bolje sutra i neki napredak.

