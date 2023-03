'IMAM TREMU, DUGO ME NIJE SLUŠALA...' Željko Šašić doživeo IZNENAĐENJE na nastupu: Tik pred izlazak na binu saznao da je u publici BAŠ ONA!

Iskren do koske!

Ekipa "Premijere" razgovarala je ove srede sa pevačem Željkom Šašićem koji je otkrio kakav odnos ima sa ćerkom Sofijom koju je dobio iz braka sa Sonjom Vuksanović.

Podsetimo, Sonji je, prema pisanju medija posvetio pesmu "Ona je priča života moga" u kojoj je i sama imala glavnu ulogu. On je potom otkrio da je njegova bivša trebala da glumi u još nekom od brojnih, ali do toga nije došlo.

- U životu shvatite da smo možda bili mladi, i nismo bili spremni na sve što brak nosi - rekao je Željko, pa se dotakao Sofije:

- Tu je večeras... Nisam strog otac. Ona je dobro dete, to jeste, devojka. Večeras je tu sa pratnjom i društvom, imam tremu, nije me dugo slušala. Nije mi rekla da će doći, rezervisala je to bez mog znanja. Kao svaki roditelj joj skrećem pažnju na stvari koje je čekaju u životu. Znam šta su njene godine, i koliko god ona bila zrela, brinem - rekao je Šašić.

Autor: Pink.rs