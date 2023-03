Nije želeo ni da čuje za bajanje!

Komentarišući medijske navode, da je majka Aleksandre Nikolić Slovenka Nikolić, istakla da je njemu neko "bajao", voditelj Darko Tanasijević je za emisiju Ekskluzivno istakao da on nema veze sa pomenutim ritualnim bajanjem, navodeći da mu je tokom emisije pozlilo jer je u pitanju zdravstveni problem.

- Ne znam zbog čega pričamo o ovome. Ne znam za te navode, niti me interesuje. U to ne verujem. Vidim da je ona negde baš zastupljena u vašoj emisiji i da je Rumenić stalno zove. Video sam da ste izveštavali o nekoj aferi "Hodžin zapis" ali ja ne vidim kakve veze ja imam sa tim, i zašto me uvlačite - rekao je Tanasijević.

Kako se u medijima pojavio navod da je Slovenka Tanasijeviću poručila da zapali 30 sveća kako bi se "pročistio", Tanasijević je pobesneo, još jednom ponavljajući da se njega ova tema ne tiče, i da ne veruje u crnu magiju, rituale i ostale neistine koje kruže po portalima.

- Ja sa gospođom Slovenkom imam najnormalniji odnos, čujemo se zbog posla, za portal, nekada mi da i neki savet, ali ne znam o kakvi Hodžama ovde pričamo - rekao je Tanasijević potom.

Znam da je Slovenka verujuća žena, da ide u manastire, da se moli Bogu za zdravlje, sreću, za svoje dete, i nema veze sa Hodžom i ostalim stvarima, rekao je Darko za emisiju Ekskluzivno.

